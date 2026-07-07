Україна закликала ОЗХЗ перейти до встановлення відповідальності РФ за застосування токсичних хімречовин

Україна закликала Організацію із заборони хімічної зброї перейти від фіксації фактів застосування Росією токсичних речовин до встановлення конкретних винних осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві постійного представника України при ОЗХЗ Андрія Костіна, озвученій у Гаазі, пише "Укрінформ".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Від фактів до відповідальності за порушення

За словами Костіна, використання Росією токсичних хімічних речовин в Україні вже підтверджене і не викликає сумнівів. Це встановлено незалежно Технічним секретаріатом ОЗХЗ після трьох місій технічної допомоги.

Костін підкреслив на необхідності встановлення конкретних відповідальних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: Україна надіслала Путіну реалістичну пропозицію щодо завершення війни, - МЗС

Масштаби застосування і міжнародна реакція

Представник України зазначив, що застосування токсичних речовин Росією стало системним методом ведення війни. За його даними, від початку повномасштабного вторгнення задокументовано 13 738 випадків використання боєприпасів із такими речовинами. Лише за перші шість місяців цього року зафіксовано ще 1 650 випадків.

Костін також повідомив, що Європейський Союз запровадив санкції проти шести російських осіб, причетних до розробки хімічної зброї. Велика Британія ввела обмеження щодо семи осіб і двох науково-дослідних інститутів, які брали участь у створенні нервово-паралітичних речовин.

Читайте: Росія не зможе захопити решту Донбасу до кінця 2027 року, їй бракує сил, - НАТО

Окремо він звернув увагу на масовані атаки Росії на Україну на початку липня. За його словами, лише під час двох ударів було випущено 142 ракети та 847 безпілотників. Загинули 50 мирних жителів, понад 200 осіб отримали поранення. Він наголосив, що разом із ракетами і дронами Росія продовжує застосовувати заборонені методи війни.