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Новости Удар россиян по Полтавщине
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Трое человек пострадали после удара РФ по объекту энергетики в Полтавской области, - ОВА

Трое получили травмы после атаки на энергетический объект в Полтавском районе

Российские войска атаковали объект энергетики в Полтавской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича в Telegram.

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Удар по энергетике и пострадавшие

По предварительным данным, в результате атаки три человека получили травмы.

"Враг атаковал один из объектов энергетики в Полтавском районе. По предварительным данным, три человека получили травмы", - отметил Виталий Дякивнич.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Полтавскую громаду ударным беспилотником. Дрон попал в одно из помещений предприятия железнодорожной инфраструктуры, в результате чего пострадал человек.

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