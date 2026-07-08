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Новости Атака дронов на регионы РФ
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После атаки беспилотников вспыхнул пожар на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области. ФОТО

В ночь на 8 июля беспилотники атаковали Воронежскую область РФ, жители сообщали о многочисленных взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Что подверглось атаке?

В сети также активно публикуют фото и видео очевидцев. OSINT-анализ этих публикаций, проведенный изданием ASTRA, свидетельствует о том, что на территории военного аэродрома "Борисоглебск" после атаки вспыхнул пожар.

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удар по аэродрому Борисоглейбск
удар по аэродрому Борисоглейбск
удар по аэродрому Борисоглейбск

Что известно об объекте?

Аэродром "Борисоглебск" — это военный аэродром в Воронежской области РФ, расположенный к востоку от города Борисоглебск. Его используют Воздушно-космические силы России в качестве места базирования самолетов Су-34, Су-35С, Су-30СМ и других боевых машин.

Кроме того, аэродром выполняет функции учебно-военной базы факультета штурмовой и бомбардировочной авиации Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, созданного на базе Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава.

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Он считается одним из ключевых учебных авиационных центров Воздушно-космических сил РФ, где осуществляется подготовка пилотов штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации.

Автор: 

аэродром (327) Удары по РФ (1086) Воронеж (19) Воронежская область РФ (2)
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Топ комментарии
+10
рік туди не долітало, з минулого липня. Гарний початок дня. І це ще Мадяр не звітував.
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08.07.2026 06:47 Ответить
+9
танкери поки що закінчились в Азовському морі, а от десятка три неоприходованих підстанцій у Криму нікуди не пливуть. Тому сьогодня буде продовження https://www.youtube.com/watch?v=AAxIKHYGSQA "Кримського рубільника".
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08.07.2026 06:59 Ответить
+3
Мадяр зараз по танкерах навалює
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08.07.2026 06:49 Ответить

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