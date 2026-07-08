После атаки беспилотников вспыхнул пожар на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области. ФОТО
В ночь на 8 июля беспилотники атаковали Воронежскую область РФ, жители сообщали о многочисленных взрывах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Что подверглось атаке?
В сети также активно публикуют фото и видео очевидцев. OSINT-анализ этих публикаций, проведенный изданием ASTRA, свидетельствует о том, что на территории военного аэродрома "Борисоглебск" после атаки вспыхнул пожар.
Что известно об объекте?
Аэродром "Борисоглебск" — это военный аэродром в Воронежской области РФ, расположенный к востоку от города Борисоглебск. Его используют Воздушно-космические силы России в качестве места базирования самолетов Су-34, Су-35С, Су-30СМ и других боевых машин.
Кроме того, аэродром выполняет функции учебно-военной базы факультета штурмовой и бомбардировочной авиации Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, созданного на базе Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава.
Он считается одним из ключевых учебных авиационных центров Воздушно-космических сил РФ, где осуществляется подготовка пилотов штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации.
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