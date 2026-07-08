Після атаки безпілотників спалахнула пожежа на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. ФОТО

У ніч на 8 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, жителі повідомляли про численні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Що атаковано?

У мережі також активно публікують фото та відео очевидців. OSINT-аналіз цих публікацій, здійснений виданням ASTRA, свідчить про те, що на території військового аеродрому "Борисоглєбськ" спалахнула пожежа після атаки.

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Що про об'єкт відомо?

Аеродром "Борисоглєбськ" є військовим летовищем у Воронезькій області РФ, розташованим на схід від міста Борисоглєбськ. Його використовують Повітряно-космічні сили Росії як місце базування літаків Су-34, Су-35С, Су-30СМ та інших бойових машин.

Крім того, аеродром виконує функції навчально-військової бази факультету штурмової та бомбардувальної авіації Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків, створеного на базі Борисоглєбського навчального авіаційного центру підготовки льотного складу.

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Він вважається одним із ключових навчальних авіаційних центрів Повітряно-космічних сил РФ, де здійснюється підготовка пілотів штурмової та фронтової бомбардувальної авіації.