Экскаваторы, инверторы и зарядные станции на сумму 32 млн грн передали Силам обороны

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко передал украинским защитникам 10 экскаваторов, 50 инверторных генераторов и 50 зарядных станций на сумму 32 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Он подчеркнул, что фронт сейчас больше всего нуждается в экскаваторах.

"Потому что именно эта техника сегодня закрывает серую зону и спасает жизни украинских воинов. Все - для частей, которые работают непосредственно на передовой: 5-я штурмовая, 43-я механизированная, 152-я егерская, 54-я артиллерийская, 56-я мотопехотная, 68-я аэромобильная и 147-я артиллерийская бригады, 4-й штурмовой полк "Ranger", 21-й центр берегового наблюдения Военно-морских Сил и 121-я бригада территориальной обороны", - отметил он.

Читайте также: Порошенко передал очередную партию дронов и техники бригадам ВСУ. ФОТОрепортаж

"Только за сегодня мы передали технику на 32 миллиона гривен. Это не собранные средства и не пожертвования. Это деньги мои и моей семьи. Делать это становится все труднее: уже полтора года против меня действуют незаконные санкции. Но несмотря на это мы продолжим работать, ни российские ракеты, ни незаконные санкции не способны нас остановить", – добавил Порошенко.

Читайте также: На фронт передали 122 квадроцикла, ударные дроны и технику для 17 бригад. ФОТОрепортаж



