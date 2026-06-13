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Новости Фото Помощь ВСУ от Порошенко
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На фронт передали 122 квадроцикла, ударные дроны и технику для 17 бригад. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ партию дронов "Блискавка", 122 квадроцикла и другое необходимое снаряжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

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На фронт отправилась очередная партия помощи для подразделений ВСУ

По его словам, маневренность, скорость, легкая проходимость — то, от чего зависит жизнь военных в зоне боевых действий. Всего команда Порошенко передала на фронт более 400 квадроциклов различных модификаций.

"Плотный огонь из засад, FPV-дроны, артиллерия и разведка противника делают невозможным передвижение на обычном пикапе. Здесь нужны легкие, но надежные квадроциклы. Именно за ними к нам в офис приехали представители 17 бригад Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, Военно-морских сил, Сил беспилотных систем и Территориальной обороны. С нами сегодня и легендарный военный, который лично сжег 18 танков противника, защищая Бахмут, Герой Украины Илья Вергун. Наши добрые друзья Валерий Прозапас и многие воины великого мужества и профессионализма", – пишет Порошенко в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передал очередную партию дронов и техники в бригады ВСУ. ФОТОрепортаж

помощь Порошенко фронту
помощь Порошенко фронту
помощь Порошенко фронту
помощь Порошенко фронту
помощь Порошенко фронту
помощь Порошенко фронту
помощь Порошенко фронту

Общее количество переданных квадроциклов превысило 400 единиц

"Мы продолжаем ежедневно укреплять нашу армию. Квадроциклы, которые сегодня передаем в бригады, в боевых условиях становятся едва ли не единственным способом обеспечить штурмовые действия, логистику и эвакуацию. На нашей стоянке сейчас 122 таких квадроцикла. Вместе с теми, что мы уже передали в армию, их количество уже превышает 400 единиц. Это делает наши подразделения более маневренными и быстрыми", — констатирует он.

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"Каждая наша передача сейчас включает ударные дроны "Блискавка", которые уничтожают врага быстро и, главное, неожиданно. Вместе с дронами сегодня передаем мобильные пилорамы, генераторы, зарядные станции, "Старлинки" и много полезной электроники. Каждая такая передача — это конкретное усиление фронта. Это вклад в устойчивость наших подразделений. Поэтому работаем дальше", — добавил Порошенко.

Автор: 

благотворительность (636) Порошенко Петр (19294) военнослужащие (6520) дроны (7361)
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Топ комментарии
+10
Уже и читать новость не обязательно чтобы понять кто это. Перечень и количество говорит само за себя
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13.06.2026 10:33 Ответить
+6
Не можу збагнути,чому в заголовку повідомлення не пишуть---ПОРОШЕНКо передав ЗСУ......? Скільки ж телерантності і мудрості має порошенко. Бо слуги і сьогодні обливають його брудам А "слуги" це ж сьогодні влада.
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13.06.2026 10:41 Ответить
+6
я спочатку подумав, що то невідомий Вова R1 раптово вирішив зробити свій внесок, але ні, там ще ж внутрянка, фасадні роботи. Озеленення, знов таки...
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13.06.2026 10:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Уже и читать новость не обязательно чтобы понять кто это. Перечень и количество говорит само за себя
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13.06.2026 10:33 Ответить
я спочатку подумав, що то невідомий Вова R1 раптово вирішив зробити свій внесок, але ні, там ще ж внутрянка, фасадні роботи. Озеленення, знов таки...
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13.06.2026 10:47 Ответить
навіть не треба і перелік переданого дивитись, просто достатньо прочитати у заголовку новини сором'язливо-безлике "передали". Начебто якісь мінбарці передали.
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13.06.2026 11:40 Ответить
‼️❤️🇪🇺🇺🇦💯⚔️⚒💪✌️👌👍👏🤝✊🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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13.06.2026 10:38 Ответить
Не можу збагнути,чому в заголовку повідомлення не пишуть---ПОРОШЕНКо передав ЗСУ......? Скільки ж телерантності і мудрості має порошенко. Бо слуги і сьогодні обливають його брудам А "слуги" це ж сьогодні влада.
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13.06.2026 10:41 Ответить
А чим похизується 95-квартал тоже не бідося , чи вони передають на потреби ЗСУ так щоб ніхто не бачив .
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13.06.2026 10:50 Ответить
Бачили одного депутанга з лотками яєць(може для ЗСУ?) в Іспаніі (мабуть там дешевше 17₴!) .
А от передав,чи сам сжер - зє нам не повідомив.
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13.06.2026 10:58 Ответить
Як чим - тим, що розпиляли 40 мільярдів фінансування ЗСУ на ******.
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13.06.2026 11:33 Ответить
І так зрозуміло,що Порох та ЄС (27 у ВРУ!) піклуються про ЗСУ,на відміну від зє і СН(245 у ВРУ) які тільи крадуть і мародерять краіну!
Останя крадіжка 40 мільярдів призначених на закупівлю зброі!
От вам і є-бакінг зє&сн!
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13.06.2026 10:53 Ответить
Порох, подмагни отдельной президентской им. Боди Хмеля, а то побираются по волонтерам.
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13.06.2026 11:08 Ответить
Всі працюють з волонтерами. Засобів багато не буває.
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13.06.2026 11:54 Ответить
Я думав це вже особисто ішак від себе передав, але але..
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13.06.2026 11:43 Ответить
 
 