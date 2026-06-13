На фронт передали 122 квадроцикла, ударные дроны и технику для 17 бригад. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ партию дронов "Блискавка", 122 квадроцикла и другое необходимое снаряжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

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На фронт отправилась очередная партия помощи для подразделений ВСУ

По его словам, маневренность, скорость, легкая проходимость — то, от чего зависит жизнь военных в зоне боевых действий. Всего команда Порошенко передала на фронт более 400 квадроциклов различных модификаций.

"Плотный огонь из засад, FPV-дроны, артиллерия и разведка противника делают невозможным передвижение на обычном пикапе. Здесь нужны легкие, но надежные квадроциклы. Именно за ними к нам в офис приехали представители 17 бригад Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, Военно-морских сил, Сил беспилотных систем и Территориальной обороны. С нами сегодня и легендарный военный, который лично сжег 18 танков противника, защищая Бахмут, Герой Украины Илья Вергун. Наши добрые друзья Валерий Прозапас и многие воины великого мужества и профессионализма", – пишет Порошенко в соцсетях.

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Общее количество переданных квадроциклов превысило 400 единиц

"Мы продолжаем ежедневно укреплять нашу армию. Квадроциклы, которые сегодня передаем в бригады, в боевых условиях становятся едва ли не единственным способом обеспечить штурмовые действия, логистику и эвакуацию. На нашей стоянке сейчас 122 таких квадроцикла. Вместе с теми, что мы уже передали в армию, их количество уже превышает 400 единиц. Это делает наши подразделения более маневренными и быстрыми", — констатирует он.

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"Каждая наша передача сейчас включает ударные дроны "Блискавка", которые уничтожают врага быстро и, главное, неожиданно. Вместе с дронами сегодня передаем мобильные пилорамы, генераторы, зарядные станции, "Старлинки" и много полезной электроники. Каждая такая передача — это конкретное усиление фронта. Это вклад в устойчивость наших подразделений. Поэтому работаем дальше", — добавил Порошенко.