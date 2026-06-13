На фронт передали 122 квадроцикли, ударні дрони та техніку для 17 бригад. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав у підрозділи ЗСУ партію дронів "Блискавка", 122 квадроцикла та інше необхідне спорядження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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На фронт вирушила чергова партія допомоги для підрозділів ЗСУ

За його словами, маневреність, швидкість, легка прохідність - те, від чого залежить життя військових у кіл-зонах. Загалом команда Порошенка передала на фронт понад 400 квадроциклів різних модифікацій.

"Щільний вогонь із засідок, FPV-дрони, артилерія та розвідка супротивника робить неможливим переміщення звичайним пікапом. Тут потрібні легкі, але надійні квадроцикли. Саме по них до нас в офіс приїхали представники 17 бригад Десантно-штурмових та Сухопутних військ, Військово-морських сил, Сил безпілотних систем та Територіальної оборони. З нами сьогодні і легендарний військовий, який особисто спалив 18 танків супротивника, захищаючи Бахмут, Герой України Ілля Вергун. Наші добрі друзі Валерій Прозапас та багато воїнів великої мужності та професіоналізму", – пише Порошенко у соцмережах.

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Загальна кількість переданих квадроциклів перевищила 400 одиниць

"Ми продовжуємо щодня укріплювати наше військо. Квадроцикли, які сьогодні передаємо в бригади, в бойових умовах стають чи не єдиним способом забезпечити штурмові дії, логістику та евакуацію. На нашій парковці зараз 122 таких квадриків. Разом із тими, що ми вже передали у військо, їхня кількість уже перевищує 400 одиниць. Це робить наші підрозділи більш маневреними та швидкими", - констатує він.

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"Кожна наша передача зараз має ударні дрони "Блискавка", які нищать ворога швидко і, головне, неочікувано. Разом із дронами сьогодні передаємо мобільні пилорами, генератори, зарядні станції, "Старлінки" та багато корисної електроніки. Кожна така передача - це конкретне посилення фронту. Це внесок у стійкість наших підрозділів. Тож працюємо далі", - додав Порошенко.