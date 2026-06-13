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Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
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На фронт передали 122 квадроцикли, ударні дрони та техніку для 17 бригад. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав у підрозділи ЗСУ партію дронів "Блискавка", 122 квадроцикла та інше необхідне спорядження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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На фронт вирушила чергова партія допомоги для підрозділів ЗСУ

За його словами, маневреність, швидкість, легка прохідність - те, від чого залежить життя військових у кіл-зонах. Загалом команда Порошенка передала на фронт понад 400 квадроциклів різних модифікацій.

"Щільний вогонь із засідок, FPV-дрони, артилерія та розвідка супротивника робить неможливим переміщення звичайним пікапом. Тут потрібні легкі, але надійні квадроцикли. Саме по них до нас в офіс приїхали представники 17 бригад Десантно-штурмових та Сухопутних військ, Військово-морських сил, Сил безпілотних систем та Територіальної оборони. З нами сьогодні і легендарний військовий, який особисто спалив 18 танків супротивника, захищаючи Бахмут, Герой України Ілля Вергун. Наші добрі друзі Валерій Прозапас та багато воїнів великої мужності та професіоналізму", – пише Порошенко у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав чергову партію дронів і техніки у бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

допомога Порошенка фронту
допомога Порошенка фронту
допомога Порошенка фронту
допомога Порошенка фронту
допомога Порошенка фронту
допомога Порошенка фронту
допомога Порошенка фронту

Загальна кількість переданих квадроциклів перевищила 400 одиниць

"Ми продовжуємо щодня укріплювати наше військо. Квадроцикли, які сьогодні передаємо в бригади, в бойових умовах стають чи не єдиним способом забезпечити штурмові дії, логістику та евакуацію. На нашій парковці зараз 122 таких квадриків. Разом із тими, що ми вже передали у військо, їхня кількість уже перевищує 400 одиниць. Це робить наші підрозділи більш маневреними та швидкими", - констатує він.

Також дивіться: У 19 підрозділів Сил оборони передано техніку і дрони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Кожна наша передача зараз має ударні дрони "Блискавка", які нищать ворога швидко і, головне, неочікувано. Разом із дронами сьогодні передаємо мобільні пилорами, генератори, зарядні станції, "Старлінки" та багато корисної електроніки. Кожна така передача - це конкретне посилення фронту. Це внесок у стійкість наших підрозділів. Тож працюємо далі", - додав Порошенко.

Автор: 

благодійність (617) Порошенко Петро (14971) військовослужбовці (5222) дрони (8433)
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Топ коментарі
+10
Уже и читать новость не обязательно чтобы понять кто это. Перечень и количество говорит само за себя
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13.06.2026 10:33 Відповісти
+6
Не можу збагнути,чому в заголовку повідомлення не пишуть---ПОРОШЕНКо передав ЗСУ......? Скільки ж телерантності і мудрості має порошенко. Бо слуги і сьогодні обливають його брудам А "слуги" це ж сьогодні влада.
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13.06.2026 10:41 Відповісти
+6
я спочатку подумав, що то невідомий Вова R1 раптово вирішив зробити свій внесок, але ні, там ще ж внутрянка, фасадні роботи. Озеленення, знов таки...
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13.06.2026 10:47 Відповісти
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Уже и читать новость не обязательно чтобы понять кто это. Перечень и количество говорит само за себя
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13.06.2026 10:33 Відповісти
я спочатку подумав, що то невідомий Вова R1 раптово вирішив зробити свій внесок, але ні, там ще ж внутрянка, фасадні роботи. Озеленення, знов таки...
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13.06.2026 10:47 Відповісти
навіть не треба і перелік переданого дивитись, просто достатньо прочитати у заголовку новини сором'язливо-безлике "передали". Начебто якісь мінбарці передали.
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13.06.2026 11:40 Відповісти
‼️❤️🇪🇺🇺🇦💯⚔️⚒💪✌️👌👍👏🤝✊🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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13.06.2026 10:38 Відповісти
Не можу збагнути,чому в заголовку повідомлення не пишуть---ПОРОШЕНКо передав ЗСУ......? Скільки ж телерантності і мудрості має порошенко. Бо слуги і сьогодні обливають його брудам А "слуги" це ж сьогодні влада.
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13.06.2026 10:41 Відповісти
А чим похизується 95-квартал тоже не бідося , чи вони передають на потреби ЗСУ так щоб ніхто не бачив .
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13.06.2026 10:50 Відповісти
Бачили одного депутанга з лотками яєць(може для ЗСУ?) в Іспаніі (мабуть там дешевше 17₴!) .
А от передав,чи сам сжер - зє нам не повідомив.
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13.06.2026 10:58 Відповісти
Як чим - тим, що розпиляли 40 мільярдів фінансування ЗСУ на ******.
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13.06.2026 11:33 Відповісти
І так зрозуміло,що Порох та ЄС (27 у ВРУ!) піклуються про ЗСУ,на відміну від зє і СН(245 у ВРУ) які тільи крадуть і мародерять краіну!
Останя крадіжка 40 мільярдів призначених на закупівлю зброі!
От вам і є-бакінг зє&сн!
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13.06.2026 10:53 Відповісти
Порох, подмагни отдельной президентской им. Боди Хмеля, а то побираются по волонтерам.
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13.06.2026 11:08 Відповісти
Всі працюють з волонтерами. Засобів багато не буває.
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13.06.2026 11:54 Відповісти
Я думав це вже особисто ішак від себе передав, але але..
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13.06.2026 11:43 Відповісти
 
 