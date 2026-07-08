Екскаваторів, інверторів та зарядних станцій на 32 млн грн передали Силам оборони
П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко передав українським захисникам 10 екскаваторів, 50 інверторних генераторів і 50 зарядних станцій на 32 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
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Він наголосив, що фронт наразі найбільше потребує екскаваторів.
"Бо саме ця техніка сьогодні закриває сіру зону і рятує життя українських воїнів. Усе — для частин, які працюють безпосередньо на передку: 5-та штурмова, 43-тя механізована, 152-га єгерська, 54-та артилерійська, 56-та мотопіхотна, 68-ма аеромобільна та 147-ма артилерійська бригади, 4-й штурмовий полк "Ranger", 21-й центр берегового спостереження Військово-морських Сил і 121-ша бригада територіальної оборони", – зазначив він.
"Лише за сьогодні ми передали техніки на 32 мільйони гривень. Це не зібрані кошти і не донати. Це гроші мої та моєї родини. Робити це дедалі важче: уже півтора року проти мене діють незаконні санкції. Але попри це ми продовжимо працювати, ні російські ракети, ні незаконні санкції не здатні нас зупинити", - додав Порошенко.
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