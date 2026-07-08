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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Екскаваторів, інверторів та зарядних станцій на 32 млн грн передали Силам оборони

П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко передав українським захисникам 10 екскаваторів, 50 інверторних генераторів і 50 зарядних станцій на 32 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Що відомо?

Він наголосив, що фронт наразі найбільше потребує екскаваторів.

Порошенко передав партію допомоги ЗСУ на 32 млн грн

"Бо саме ця техніка сьогодні закриває сіру зону і рятує життя українських воїнів. Усе — для частин, які працюють безпосередньо на передку: 5-та штурмова, 43-тя механізована, 152-га єгерська, 54-та артилерійська, 56-та мотопіхотна, 68-ма аеромобільна та 147-ма артилерійська бригади, 4-й штурмовий полк "Ranger", 21-й центр берегового спостереження Військово-морських Сил і 121-ша бригада територіальної оборони", – зазначив він.

Порошенко передав партію допомоги ЗСУ на 32 млн грн

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"Лише за сьогодні ми передали техніки на 32 мільйони гривень. Це не зібрані кошти і не донати. Це гроші мої та моєї родини. Робити це дедалі важче: уже півтора року проти мене діють незаконні санкції. Але попри це ми продовжимо працювати, ні російські ракети, ні незаконні санкції не здатні нас зупинити", - додав Порошенко.

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Порошенко передав партію допомоги ЗСУ на 32 млн грн
Порошенко передав партію допомоги ЗСУ на 32 млн грн

Автор: 

допомога (9288) Порошенко Петро (14976)
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Топ коментарі
+12
знов Тойпрокогонеможнописатиузаголовку.
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08.07.2026 09:18 Відповісти
+12
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08.07.2026 09:29 Відповісти
+9
А від ''слуг урода'' такі новини колись будуть???
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08.07.2026 09:21 Відповісти

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