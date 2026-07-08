Мадяр анонсировал двустороннюю встречу с Зеленским и назвал Россию агрессором

Переговоры между лидерами Украины и Венгрии могут состояться уже в ближайшее время.

Об этом перед началом саммита лидеров стран-членов НАТО заявил глава правительства Венгрии Петер Мадяр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Мадяр о войне в Украине

"Хочу четко высказаться по поводу войны от имени венгерского правительства. Украина является жертвой, а Россия - жестоким агрессором. Украина имеет право защищать свою территориальную целостность", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву и повторил позицию о том, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и не будет направлять военных на ее территорию.

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Встреча Мадяра и Зеленского

"Вчера у меня была возможность кратко поговорить с президентом Зеленским, и мы договорились встретиться в двустороннем порядке в ближайшем будущем", - заявил он.

Излагая позицию правительства по вопросу войны в Украине, Мадяр напомнил, что народ Венгрии на выборах в апреле дал новой власти "четкий мандат" представлять его интересы.

"Венгры верят в силу и единство НАТО, - отметил он. - Это в наших общих интересах, чтобы НАТО было единым".

Он также подтвердил, что к 2035 году Венгрия выйдет на уровень оборонных расходов в размере 5 процентов ВВП.

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