Мадяр анонсував двосторонню зустріч із Зеленським і назвав Росію агресором
Переговори між лідерами України та Угорщини можуть відбутися вже найближчим часом.
Про це перед початком саміту лідерів країн-членів НАТО заявив глава уряду Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Мадяр про війну в Україні
Хочу чітко висловитися щодо війни від імені угорського уряду. Україна є жертвою, а Росія - жорстокий агресор. Україна має право захищати свою територіальну цілісність", - заявив прем’єр-міністр.
Він додав, що країна продовжить надавати гуманітарну допомогу Києву та повторив позицію про те, що Угорщина не надаватиме Україні зброї та не посилатиме військових на її територію.
Зустріч Мадяра та Зеленського
"Вчора у мене була можливість коротко переговорити з президентом Зеленським, і ми домовилися зустрітися у двосторонньому порядку в найближчому майбутньому", - заявив він.
Озвучуючи позицію уряду з питання війни в Україні, Мадяр нагадав, що народ Угорщини на виборах у квітні дав новій владі "чіткий мандат" представляти його інтереси.
"Угорці вірять у силу та єдність НАТО, - зазначив він. - Це у наших спільних інтересах, щоб НАТО було єдиним".
Він також підтвердив, що до 2035 року Угорщина вийде на показник оборонних витрат у розмірі 5 відсотків ВВП.
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