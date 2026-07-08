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Новини Відносини України та Угорщини
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Мадяр анонсував двосторонню зустріч із Зеленським і назвав Росію агресором

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Переговори між лідерами України та Угорщини можуть відбутися вже найближчим часом.

Про це перед початком саміту лідерів країн-членів НАТО заявив глава уряду Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Мадяр про війну в Україні

Хочу чітко висловитися щодо війни від імені угорського уряду. Україна є жертвою, а Росія - жорстокий агресор. Україна має право захищати свою територіальну цілісність", - заявив прем’єр-міністр.

Він додав, що країна продовжить надавати гуманітарну допомогу Києву та повторив позицію про те, що Угорщина не надаватиме Україні зброї та не посилатиме військових на її територію.

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Зустріч Мадяра та Зеленського

"Вчора у мене була можливість коротко переговорити з президентом Зеленським, і ми домовилися зустрітися у двосторонньому порядку в найближчому майбутньому", - заявив він.

Озвучуючи позицію уряду з питання війни в Україні, Мадяр нагадав, що народ Угорщини на виборах у квітні дав новій владі "чіткий мандат" представляти його інтереси.

"Угорці вірять у силу та єдність НАТО, - зазначив він. - Це у наших спільних інтересах, щоб НАТО було єдиним".

Він також підтвердив, що до 2035 року Угорщина вийде на показник оборонних витрат у розмірі 5 відсотків ВВП.

Читайте: МЗС про зустріч Зеленського і Мадяра: у близькому майбутньому

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Угорщина (3043) Зеленський Володимир (28272) Мадяр Петер (112)
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Топ коментарі
+3
Мадяри, як військова сила, на фронті - не те що не мають значної ваги, але й є "старим чумаданом без ручки"... Про це свідчить історія їх участі у війнах, починаючи з І Світової... Тоді вони першими кидали позиції, зіткнувшись з сильним противником. А от у якості карателів - їм рівних не було. В І Світову вони цим займалися в Югославії - за що їх зневажали, і ненавиділи, як солдати-слов'яни австро-угорської ариії, так і самі австрійці. Потім вони, після 1918 року, взялися за румунів, словаків, русинів, на своїй території... Потім - Карпатська Русь. Ну а потім - ІІ Світова. Історія повторилася - мадяри стали карателями, у складі військ вермахту... Знищення Корюківки - лише один з епізодів їх діяльності...
Так навіщо вони нам?
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08.07.2026 10:39 Відповісти
+1
...що Угорщина не надаватиме Україні зброї та не посилатиме військових на її територію... А хто вимагає чи просить їх направляти в Україну? Для чого це балабольство?
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08.07.2026 10:06 Відповісти
+1
Якщо Мадяр так переживає за долю угорців в Україні то якось по ублюдськи виглядає позиція не надавати нам зброю , здається угорці Закарпаття йому до жо ...., головне політичний піар перед нацистськими виборцями всередині Угорщини.
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08.07.2026 10:14 Відповісти

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