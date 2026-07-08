Мадяр анонсував двосторонню зустріч із Зеленським і назвав Росію агресором

Переговори між лідерами України та Угорщини можуть відбутися вже найближчим часом.

Про це перед початком саміту лідерів країн-членів НАТО заявив глава уряду Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Мадяр про війну в Україні

Хочу чітко висловитися щодо війни від імені угорського уряду. Україна є жертвою, а Росія - жорстокий агресор. Україна має право захищати свою територіальну цілісність", - заявив прем’єр-міністр.

Він додав, що країна продовжить надавати гуманітарну допомогу Києву та повторив позицію про те, що Угорщина не надаватиме Україні зброї та не посилатиме військових на її територію.

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Зустріч Мадяра та Зеленського

"Вчора у мене була можливість коротко переговорити з президентом Зеленським, і ми домовилися зустрітися у двосторонньому порядку в найближчому майбутньому", - заявив він.

Озвучуючи позицію уряду з питання війни в Україні, Мадяр нагадав, що народ Угорщини на виборах у квітні дав новій владі "чіткий мандат" представляти його інтереси.

"Угорці вірять у силу та єдність НАТО, - зазначив він. - Це у наших спільних інтересах, щоб НАТО було єдиним".

Він також підтвердив, що до 2035 року Угорщина вийде на показник оборонних витрат у розмірі 5 відсотків ВВП.

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