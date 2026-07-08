Закупка бракованных минометов на 182 млн грн: СБУ сообщила о подозрении бывшему чиновнику Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Военная контрразведка Службы безопасности при содействии министра обороны разоблачила бывшего директора Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины в махинациях с бюджетными средствами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Согласно материалам дела, он причастен к закупке в 2023 году бракованных минометов для ВСУ на общую сумму 182 миллиона гривен.
Что установило расследование?
Как отмечается, речь идето 250 единицах 120-миллиметровых минометов, которые не соответствовали тактико-техническим характеристикам, заявленным производителем.
"Поставка некачественного вооружения нанесла ущерб обороноспособности украинских войск. В частности, боевое применение бракованных минометов создавало угрозу для жизни и здоровья личного состава артиллерийских расчетов ВСУ на передовой", - говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, фигурант, находясь в должности, заключил контракт с непроверенной иностранной компанией на производство артиллерийского вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины.
Но вместо лицензионной продукции с заявленными техническими стандартами подрядчики отгрузили на склады Минобороны Украины "неликвид", который запрещено использовать в боевых условиях.
При этом бюджетные средства были перечислены на баланс компании-производителя.
Что установила экспертиза?
Инициированные Службой безопасности аудит и судебная инженерно-механическая экспертиза подтвердили факты преступной деятельности бывшего чиновника.
Как, в свою очередь, отметил генпрокурор Руслан Кравченко, после попыток устранить недостатки ситуация не изменилась. Минометы не обеспечивали точность стрельбы, быстро выходили из строя, а военные называли их "бумажными", поскольку фактически они не могли выполнять свое предназначение.
По данным следствия, это стало возможным из-за действий должностного лица, отвечавшего за организацию закупки. Фактически оружие было закуплено без подтверждения того, что оно соответствует тактико-техническим характеристикам минометов иностранного производства.
Подозрение
- Следователи Главного следственного управления Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
- Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех виновных лиц.
- На данный момент все бракованные образцы артиллерийского вооружения изъяты из подразделений ВСУ.
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