Закупівля бракованих мінометів на 182 млн грн: СБУ повідомила про підозру ексчиновнику Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння міністра оборони викрила колишнього директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки МО України на оборудках із бюджетними коштами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За матеріалами справи, він причетний до закупівлі у 2023 році бракованих мінометів для ЗСУ на загальну суму 182 мільйони гривень.

Що встановило розслідування?

Як зазначається, йдеться про 250 одиниць 120-міліметрових мінометів, які не відповідали тактико-технічним характеристикам, заявленим виробником.

"Поставка неякісних озброєнь зашкодила обороноздатності українських військ. Зокрема, бойове застосування бракованих мінометів створювало загрозу для життя і здоров’я особового складу артилерійських розрахунків ЗСУ на передовій", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до матеріалів провадження, фігурант, перебуваючи на посаді, уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на виробництво артозброєння для потреб Збройних Сил України.

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Але замість ліцензійної продукції із заявленими технічними стандартами підрядники відвантажили на склади Міноборони України "неліквід", який заборонено використовувати в бойових умовах.

При цьому бюджетні гроші були перераховані на баланс компанії-виробника.

Що встановила експертиза?

Ініційовані Службою безпеки аудит та судова інженерно-механічна експертиза підтвердили факти злочинної діяльності експосадовця.

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Як своєю чергою зазначив генпрокурор Руслан Кравченко, після спроб усунути недоліки ситуація не змінилася. Міномети не забезпечували точність стрільби, швидко виходили з ладу, а військові називали їх "паперовими", тому що фактично вони не могли виконувати свого призначення.

За даними слідства, це стало можливим через дії посадовця, який відповідав за організацію закупівлі. Фактично зброя була закуплена без підтвердження того, що вона відповідає тактико-технічним характеристикам мінометів іноземного виробництва.

Підозра