Из-за российских атак без света остались шесть областей Украины, - "Укрэнерго"

В результате новых российских ударов по энергетической инфраструктуре по состоянию на утро 8 июля без электроснабжения остались потребители в шести областях Украины. Энергетики уже работают над восстановлением сетей там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

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По информации компании, новые отключения электроэнергии в результате российских обстрелов зафиксированы в Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

"Враг продолжает атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В результате вражеских обстрелов — к утру зафиксированы новые отключения электроэнергии", - отметили в "Укрэнерго".

Кроме того, из-за грозы и сильных порывов ветра полностью или частично остались без света 10 населенных пунктов Хмельницкой области. Бригады облэнерго уже ремонтируют поврежденные линии электропередачи.

В "Укрэнерго" также сообщили, что по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии было на 4,3% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причиной называют облачную погоду в большинстве регионов, которая снизила эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Энергетики рекомендуют пользоваться мощными электроприборами в период наибольшей эффективности работы солнечной генерации – с 11:00 до 15:00.

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