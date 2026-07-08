Через російські атаки без світла залишилися шість областей України, - Укренерго
Через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі станом на ранок 8 липня без електропостачання залишилися споживачі у шести областях України. Енергетики вже працюють над відновленням мереж там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".
За інформацією компанії, нові знеструмлення внаслідок російських обстрілів зафіксовані у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
"Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих обстрілів – на ранок є нові знеструмлення", – зазначили в "Укренерго".
Крім того, через грозу та сильні пориви вітру повністю або частково залишилися без світла 10 населених пунктів Хмельницької області. Бригади обленерго вже ремонтують пошкоджені лінії електропередачі.
В "Укренерго" також повідомили, що станом на 9:30 споживання електроенергії було на 4,3% вищим, ніж у цей же час попереднього дня. Причиною називають хмарну погоду у більшості регіонів, яка знизила ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячної генерації – з 11:00 до 15:00.
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