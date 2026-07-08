Через російські атаки без світла залишилися шість областей України, - Укренерго

Через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі станом на ранок 8 липня без електропостачання залишилися споживачі у шести областях України. Енергетики вже працюють над відновленням мереж там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

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За інформацією компанії, нові знеструмлення внаслідок російських обстрілів зафіксовані у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

"Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих обстрілів – на ранок є нові знеструмлення", – зазначили в "Укренерго".

Крім того, через грозу та сильні пориви вітру повністю або частково залишилися без світла 10 населених пунктів Хмельницької області. Бригади обленерго вже ремонтують пошкоджені лінії електропередачі.

В "Укренерго" також повідомили, що станом на 9:30 споживання електроенергії було на 4,3% вищим, ніж у цей же час попереднього дня. Причиною називають хмарну погоду у більшості регіонів, яка знизила ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячної генерації – з 11:00 до 15:00.

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