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Российский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции в Деснянском районе Киева
В Деснянском районе Киева вражеский БПЛА упал и взорвался возле газораспределительной станции.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
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В столице была объявлена тревога из-за угрозы БПЛА. Впоследствии раздался взрыв.
Глава города заявил, что в Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.
Экстренные службы направляются на место.
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