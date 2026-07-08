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Новости Обстрелы Киева
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Российский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции в Деснянском районе Киева

Дрон упал возле газораспределительной станции в Киеве: что известно?

В Деснянском районе Киева вражеский БПЛА упал и взорвался возле газораспределительной станции.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В столице была объявлена тревога из-за угрозы БПЛА. Впоследствии раздался взрыв.

Глава города заявил, что в Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.

Экстренные службы направляются на место.

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Киев (26640) обстрел (33659)
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