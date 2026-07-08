Російський БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі Києва (оновлено)

У Деснянському районі Києва ворожий БпЛА впав та вибухнув біля газорозподільної станції.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У столиці було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Згодом пролунав вибух.

Очільник міста заявив, що у Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції.

Екстрені служби прямують на місце.

Згодом стало відомо, що внаслідок падіння БпЛА - двоє поранених. Їх госпіталізовано.

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