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Новини Обстріли Києва
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Російський БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі Києва (оновлено)

Дрон впав біля газорозподільної станції у Києві: що відомо?

У Деснянському районі Києва ворожий БпЛА впав та вибухнув біля газорозподільної станції.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У столиці було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Згодом пролунав вибух.

Очільник міста заявив, що у Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції.

Екстрені служби прямують на місце.

Згодом стало відомо, що внаслідок падіння БпЛА - двоє поранених. Їх госпіталізовано.

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Автор: 

Київ (21074) обстріл (35037)
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