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Російський БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі Києва (оновлено)
У Деснянському районі Києва ворожий БпЛА впав та вибухнув біля газорозподільної станції.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
У столиці було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Згодом пролунав вибух.
Очільник міста заявив, що у Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції.
Екстрені служби прямують на місце.
Згодом стало відомо, що внаслідок падіння БпЛА - двоє поранених. Їх госпіталізовано.
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