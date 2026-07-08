Турция будет продолжать помогать Украине и побуждать РФ к миру, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара продолжит оказывать Украине помощь.

Об этом он заявил во время саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ.

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По словам турецкого лидера, он разделяет точку зрения Трампа относительно войны в Украине и поддерживает программу PURL.

"В дополнение к военной поддержке, которую мы оказываем Украине из нашего собственного национального арсенала, мы будем продолжать вносить свой вклад в рамках Комплексного пакета помощи.

Поддерживая Украину, мы также используем наши каналы коммуникации таким образом, чтобы побудить Россию к миру", — добавил Эрдоган.

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