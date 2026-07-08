721 5
Турция будет продолжать помогать Украине и побуждать РФ к миру, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара продолжит оказывать Украине помощь.
Об этом он заявил во время саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам турецкого лидера, он разделяет точку зрения Трампа относительно войны в Украине и поддерживает программу PURL.
"В дополнение к военной поддержке, которую мы оказываем Украине из нашего собственного национального арсенала, мы будем продолжать вносить свой вклад в рамках Комплексного пакета помощи.
Поддерживая Украину, мы также используем наши каналы коммуникации таким образом, чтобы побудить Россию к миру", — добавил Эрдоган.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль