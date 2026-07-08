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Туреччина продовжуватиме допомагати Україні та спонукатиме РФ до миру, - Ердоган
Президент Туреччини Реждеп Таїп Ердоган запевнив, що Анкара продовжить надавати Україні допомогу.
Про це він заявив під час саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами турецького лідера, він поділяє бачення Трампа щодо війни в Україні та підтримує програму PURL.
"На додаток до військової підтримки, яку ми надаємо Україні з нашого власного національного арсеналу, ми продовжуватимемо робити свій внесок у межах Комплексного пакету допомоги.
Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали комунікації таким чином, щоб спонукати Росію до миру", - додав Ердоган.
Топ коментарі
+2 НБ
показати весь коментар08.07.2026 13:41 Відповісти Посилання
+1 Александр Павлов #594157
показати весь коментар08.07.2026 13:07 Відповісти Посилання
+1 Александр Павлов #594157
показати весь коментар08.07.2026 16:17 Відповісти Посилання
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