УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11399 відвідувачів онлайн
Новини Програма PURL
959 12

Туреччина продовжуватиме допомагати Україні та спонукатиме РФ до миру, - Ердоган

Ердоган підвердив, що Туреччина продовжить допомагати Україні

Президент Туреччини Реждеп Таїп Ердоган запевнив, що Анкара продовжить надавати Україні допомогу.

Про це він заявив під час саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами турецького лідера, він поділяє бачення Трампа щодо війни в Україні та підтримує програму PURL.

"На додаток до військової підтримки, яку ми надаємо Україні з нашого власного національного арсеналу, ми продовжуватимемо робити свій внесок у межах Комплексного пакету допомоги.

Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали комунікації таким чином, щоб спонукати Росію до миру", - додав Ердоган.

Також читайте: Трамп заявив, що "дуже розчарований" у НАТО, а на саміт приїхав лише заради свого друга Ердогана

Автор: 

Туреччина (3746) Ердоган Реджеп Таїп (1016)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Моли б самі провести спецопераціяю і поцупити у кацапів оте С-400, але ГУР корумпована і наповнена (агент ***** Гогілашвілі!) Будановим всілякими ідіотами - від камандірів до виконавців. Нікому. Просрав Буданов ГРУ і чисто по кацапському втік на інше "тепле місце". Тепер це чмо ****** хоче стати прєзідентом. Його навіть в усялякі продажні "рейтинги" включають. За цю фігню треба судити Буданова - його підлеглі, яких він знайшов, підготува, розсадив на посади (там до речі і Гогілашвілі прилаштовано!) не тільки приймають замовлення на вбиство за копійки, а й не здатні чисто виконати елементарну ліквідацію типа без охорони та ще й не здатні вивести виконаця з під удару. Це не КГБ. Не моссад, Не ЦРУ. Це ДЕБІЛИ НАЙВИЩОГО ГАТУНКУ і пародія на спецпідрозділ. ШІсть років Буданов накачував ботоксом губи дужині та дочці, нянчив кабінетного кота, годував крокодилів в домашньому акваріумі і загадково виголошував "пророцтва" типу "кава в Ялті за два тижні". Оце і є результат його керівництва. Тепер він керує іншою продажною і корумпованою конторою і мріє про презіденство. А він, як виявилось, бездарний і примітивний піздабол в погонах і на почадах... І не забувайте! - він призначенецб Зєлєнского, а всі без винятку його призначенці корумповані до мозку кісток...
показати весь коментар
08.07.2026 13:41 Відповісти
+1
Допоможіть нам - віддайте кацапську С-400 з боєкомплектом Україні -вам за це США літаки Ф-35 дадуть!
показати весь коментар
08.07.2026 13:07 Відповісти
+1
Це тільки на пострадянському просторі і в східних диктатурах спецслужби при владі чи рвуться до неї. І до чого призводить їх тотальна влада ми бачимо на прикладі кацапстану. Тому ні при яких обставинах не можна на виборах голосувати за колишнього спецслужбіста, бо їх колишніх не буває, і психіка в них не нормальна.
показати весь коментар
08.07.2026 16:17 Відповісти

Завантаження...

 
 