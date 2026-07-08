Туреччина продовжуватиме допомагати Україні та спонукатиме РФ до миру, - Ердоган

Президент Туреччини Реждеп Таїп Ердоган запевнив, що Анкара продовжить надавати Україні допомогу.

Про це він заявив під час саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами турецького лідера, він поділяє бачення Трампа щодо війни в Україні та підтримує програму PURL.

"На додаток до військової підтримки, яку ми надаємо Україні з нашого власного національного арсеналу, ми продовжуватимемо робити свій внесок у межах Комплексного пакету допомоги.

Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали комунікації таким чином, щоб спонукати Росію до миру", - додав Ердоган.

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