В Деснянском районе Киева в результате падения БПЛА погибла женщина, ещё четверо человек пострадали

В результате атаки российских беспилотников на столицу в Деснянском районе зафиксированы разрушения и пожар. Известно об одной жертве и четырёх раненых.

По словам мэра Виталия Кличко, дрон упал на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком.

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В результате падения обломков здание понесло значительные разрушения, вспыхнул масштабный пожар.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, бригады скорой помощи и полиция. Во время тушения пожара и разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Еще четверо человек получили ранения различной степени тяжести. Медики оказали им первую помощь на месте, после чего все пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в столичные больницы.

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