833 1
В Деснянском районе Киева в результате падения БПЛА погибла женщина, ещё четверо человек пострадали
В результате атаки российских беспилотников на столицу в Деснянском районе зафиксированы разрушения и пожар. Известно об одной жертве и четырёх раненых.
По словам мэра Виталия Кличко, дрон упал на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком.
Подробности
В результате падения обломков здание понесло значительные разрушения, вспыхнул масштабный пожар.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, бригады скорой помощи и полиция. Во время тушения пожара и разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
Еще четверо человек получили ранения различной степени тяжести. Медики оказали им первую помощь на месте, после чего все пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в столичные больницы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль