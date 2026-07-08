Наслідки дронової атаки РФ на Київ: 3 загиблих, є влучання у багатоповерхівку в Деснянському районі (оновлено)

Унаслідок атаки російських безпілотників на столицю у Деснянському районі зафіксовано руйнування та пожежу. Відомо про одну жертву та чотирьох поранених.

За словами міського голови Віталія Кличка, дрон упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч з ринком.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Унаслідок падіння уламків споруда зазнала значних руйнувань, спалахнула масштабна пожежа.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС, бригади швидкої допомоги та поліція. Під час ліквідації вогню та розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Ще четверо людей дістали поранення різного ступеня важкості. Медики надали їм першу допомогу на місці, після чого всіх постраждалих було невідкладно госпіталізовано до столичних лікарень.

Також читайте: Російський БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі Києва (оновлено)

Оновлення

Станом на 17:30 загинули троє мешканців столиці, 10 постраждалих повідомив Кличко.

Також у Деснянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. Екстрені служби прямують на місце.

Згодом мер уточнив, що у багатоповерхівці, куди влучив ворожий БпЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі. Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. У дитини різані рани обличчя. Розвідка в будинку триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві внаслідок атаки РФ знищено склад Philip Morris