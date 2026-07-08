Наслідки дронової атаки РФ на Київ: 3 загиблих, є влучання у багатоповерхівку в Деснянському районі (оновлено)
Унаслідок атаки російських безпілотників на столицю у Деснянському районі зафіксовано руйнування та пожежу. Відомо про одну жертву та чотирьох поранених.
За словами міського голови Віталія Кличка, дрон упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч з ринком.
Подробиці
Унаслідок падіння уламків споруда зазнала значних руйнувань, спалахнула масштабна пожежа.
На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС, бригади швидкої допомоги та поліція. Під час ліквідації вогню та розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
Ще четверо людей дістали поранення різного ступеня важкості. Медики надали їм першу допомогу на місці, після чого всіх постраждалих було невідкладно госпіталізовано до столичних лікарень.
Оновлення
- Станом на 17:30 загинули троє мешканців столиці, 10 постраждалих повідомив Кличко.
Також у Деснянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. Екстрені служби прямують на місце.
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