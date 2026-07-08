Бывшего руководителя благотворительной организации на Ривненщине подозревают в присвоении более 9 млн грн, предназначенных для Сил обороны, - СБУ

Бывшего руководителя благотворительной организации в Ривненской области подозревают в присвоении более 9 миллионов гривен, которые сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры собирали для оказания помощи Силам обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБУ в Ривненской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, благотворительная организация действовала при одном из предприятий критической инфраструктуры и финансировалась за счет добровольных взносов работников. Ежемесячно они перечисляли часть своей заработной платы на специальный счет, с которого должны были финансироваться нужды украинских военных.

Следствие считает, что 58-летний руководитель организации, используя служебное положение, систематически снимал деньги со специального счета и распоряжался ими в собственных интересах. В общей сложности, согласно материалам дела, он незаконно завладел более чем 9 млн грн.

Читайте: 231 млн грн убытков: чиновника Минобороны будут судить из-за 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ

После раскрытия возможных злоупотреблений деятельность благотворительной организации была приостановлена. Вместо этого сотрудники предприятия создали новую организацию, в которой, по данным СБУ, ввели прозрачный контроль за использованием средств, предназначенных для поддержки Сил обороны.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах.

В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Хмельницком будут судить руководителя фонда за присвоение 1,1 млн грн, предназначенных для ВСУ