Екскерівника благодійної організації на Рівненщині підозрюють у привласненні понад 9 млн грн для Сил оборони, - СБУ
Колишнього керівника благодійної організації на Рівненщині підозрюють у привласненні понад 9 мільйонів гривень, які працівники одного з об'єктів критичної інфраструктури збирали для допомоги Силам оборони України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні СБУ в Рівненській області.
За даними слідства, благодійна організація діяла при одному з підприємств критичної інфраструктури та фінансувалася за рахунок добровільних внесків працівників. Щомісяця вони перераховували частину своєї заробітної плати на спеціальний рахунок, з якого мали фінансувати потреби українських військових.
Слідство вважає, що 58-річний керівник організації, використовуючи службове становище, систематично знімав гроші зі спеціального рахунку та розпоряджався ними у власних інтересах. Загалом, за матеріалами справи, він незаконно заволодів понад 9 млн грн.
Після викриття можливих зловживань діяльність благодійної організації припинили. Натомість працівники підприємства створили нову організацію, у якій, за даними СБУ, запровадили прозорий контроль за використанням коштів, призначених для підтримки Сил оборони.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.
У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи.
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