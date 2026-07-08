Поставки Gripen и подготовка пилотов: Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы государства в Facebook.

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Авиация и пилоты: о чем договорились

В ходе переговоров стороны обсудили укрепление украинской боевой авиации и подготовку пилотов.

"В этом году у нас есть важные договоренности со Швецией в этом направлении, и это значительно поможет укрепить нашу безопасность", — отметил Зеленский.

Также речь шла о подготовке Drone Deal, защите украинского неба и необходимости антибаллистической защиты.

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Антибаллистика и Gripen: дальнейшие шаги

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает массированные атаки на украинские города с применением баллистического оружия.

"Россия продолжает атаковать наши города и населенные пункты, массированно и с использованием большого количества баллистического оружия. Именно поэтому важно продолжать работу над созданием европейской антибаллистической системы", — подчеркнул он.

Президент поблагодарил Швецию за поддержку и участие в программе PURL и подчеркнул важность получения всего запланированного объема помощи.

В Офисе Президента добавили, что подписанное в Киеве соглашение о закупке шведских истребителей Gripen E имеет большое значение. Украина также ожидает поставку 16 самолетов Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции в начале 2027 года.

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