Поставки Gripen и подготовка пилотов: Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы государства в Facebook.
Авиация и пилоты: о чем договорились
В ходе переговоров стороны обсудили укрепление украинской боевой авиации и подготовку пилотов.
"В этом году у нас есть важные договоренности со Швецией в этом направлении, и это значительно поможет укрепить нашу безопасность", — отметил Зеленский.
Также речь шла о подготовке Drone Deal, защите украинского неба и необходимости антибаллистической защиты.
Антибаллистика и Gripen: дальнейшие шаги
Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает массированные атаки на украинские города с применением баллистического оружия.
"Россия продолжает атаковать наши города и населенные пункты, массированно и с использованием большого количества баллистического оружия. Именно поэтому важно продолжать работу над созданием европейской антибаллистической системы", — подчеркнул он.
Президент поблагодарил Швецию за поддержку и участие в программе PURL и подчеркнул важность получения всего запланированного объема помощи.
В Офисе Президента добавили, что подписанное в Киеве соглашение о закупке шведских истребителей Gripen E имеет большое значение. Украина также ожидает поставку 16 самолетов Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции в начале 2027 года.
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