Постачання Gripen і підготовка пілотів: Зеленський провів зустріч із прем’єром Швеції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави держави у Фейсбуці.

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Авіація і пілоти: про що домовилися

Під час переговорів сторони обговорили посилення української бойової авіації та підготовку пілотів.

"Цього року маємо важливі домовленості зі Швецією у цьому напрямі, і це значно допоможе зміцнити нашу безпеку", – зазначив Зеленський.

Також ішлося про підготовку Drone Deal, захист українського неба та потребу в антибалістичному захисті.

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Антибалістика і Gripen: подальші кроки

Зеленський наголосив, що Росія продовжує масовані атаки по українських містах із застосуванням балістики.

"Росія продовжує атакувати наші міста і громади, масовано і з великою кількістю балістики. Саме тому важливо продовжувати роботу над створенням європейської антибалістичної системи", – підкреслив він.

Президент подякував Швеції за підтримку та участь у програмі PURL і наголосив на важливості отримання всього запланованого обсягу допомоги.

В Офісі Президента додали, що підписана у Києві угода про закупівлю шведських винищувачів Gripen E є важливою. Україна також очікує на постачання 16 літаків Gripen C/D як військової допомоги від Швеції на початку 2027 року.

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