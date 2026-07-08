Постачання Gripen і підготовка пілотів: Зеленський провів зустріч із прем’єром Швеції
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави держави у Фейсбуці.
Авіація і пілоти: про що домовилися
Під час переговорів сторони обговорили посилення української бойової авіації та підготовку пілотів.
"Цього року маємо важливі домовленості зі Швецією у цьому напрямі, і це значно допоможе зміцнити нашу безпеку", – зазначив Зеленський.
Також ішлося про підготовку Drone Deal, захист українського неба та потребу в антибалістичному захисті.
Антибалістика і Gripen: подальші кроки
Зеленський наголосив, що Росія продовжує масовані атаки по українських містах із застосуванням балістики.
"Росія продовжує атакувати наші міста і громади, масовано і з великою кількістю балістики. Саме тому важливо продовжувати роботу над створенням європейської антибалістичної системи", – підкреслив він.
Президент подякував Швеції за підтримку та участь у програмі PURL і наголосив на важливості отримання всього запланованого обсягу допомоги.
В Офісі Президента додали, що підписана у Києві угода про закупівлю шведських винищувачів Gripen E є важливою. Україна також очікує на постачання 16 літаків Gripen C/D як військової допомоги від Швеції на початку 2027 року.
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