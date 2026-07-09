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Сутки на Харьковщине: трое погибших, 50 раненых, среди них - четверо детей

Россия нанесла массированный удар по Харьковской области: десятки раненых и разрушения

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и девять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 50 получили ранения, среди них - четверо детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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В г. Харькове погибли мужчина и женщина примерно 60 лет; пострадали 44 человека, в том числе мальчики 17, 16 и 3 лет и 12-летняя девочка; в пос. Шевченково пострадали мужчины 48 и 56 лет и 22-летняя женщина; в г. Лозовая получили ранения мужчины 42 и 52 лет; на трассе между с. Гусинка и с. Просянка Киндрашевской общины пострадал 67-летний мужчина; в с. Цуповка Дергачевской общины погибла 57-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 56-летней женщине и 52-летнему мужчине, которые 7 июля пострадали в результате обстрела в с. Одноробовка Золочевской громады, а также 65-летней женщине, которая 24 июня пострадала от обстрела в с. Охримовка Вовчанской громады.

Враг применил ракеты, КАБы и десятки беспилотников

Российские войска нанесли удары по Киевскому, Немышлянскому и Шевченковскому районам Харькова, применив:

  • 3 ракеты;
  • 1 управляемую авиабомбу;
  • 1 БПЛА "Ланцет";
  • 3 БПЛА "Молния";
  • 8 FPV-дронов;
  • 23 беспилотника, тип которых устанавливается.

Повреждены жилые дома, АЗС и инфраструктура

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харькове повреждены 2 АЗС, 2 многоквартирных дома, 4 автомобиля, хозяйственное сооружение, 3 частных дома, учебное заведение, СТО;
  • в Богодуховском районе повреждено учебное заведение (г. Богодухов);
  • в Купянском районе повреждены 2 автомобиля (с. Гусинка, пгт. Шевченково);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Погоновка);
  • в Харьковском районе повреждены нежилое здание и ремонтный ангар для автомобилей (с. Кулиничи);
  • в Лозовском районе повреждены железнодорожная инфраструктура и электросети (г. Лозовая);
  • в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (п. Белый Колодезь).

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Автор: 

Харьков (7955) Харьковская область (2902) Богодуховский район (192) Изюмский район (246) Купянский район (766) Лозовский район (53) Харьковский район (985) Чугуевский район (414) Богодухов (54) Шевченково (12) Лозовая (31) Белый Колодезь (13) Погоновка (1) Гусинка (5) Кулиничи (2)
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