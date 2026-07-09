Сутки на Харьковщине: трое погибших, 50 раненых, среди них - четверо детей
За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и девять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 50 получили ранения, среди них - четверо детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В г. Харькове погибли мужчина и женщина примерно 60 лет; пострадали 44 человека, в том числе мальчики 17, 16 и 3 лет и 12-летняя девочка; в пос. Шевченково пострадали мужчины 48 и 56 лет и 22-летняя женщина; в г. Лозовая получили ранения мужчины 42 и 52 лет; на трассе между с. Гусинка и с. Просянка Киндрашевской общины пострадал 67-летний мужчина; в с. Цуповка Дергачевской общины погибла 57-летняя женщина.
Также медики оказали помощь 56-летней женщине и 52-летнему мужчине, которые 7 июля пострадали в результате обстрела в с. Одноробовка Золочевской громады, а также 65-летней женщине, которая 24 июня пострадала от обстрела в с. Охримовка Вовчанской громады.
Враг применил ракеты, КАБы и десятки беспилотников
Российские войска нанесли удары по Киевскому, Немышлянскому и Шевченковскому районам Харькова, применив:
- 3 ракеты;
- 1 управляемую авиабомбу;
- 1 БПЛА "Ланцет";
- 3 БПЛА "Молния";
- 8 FPV-дронов;
- 23 беспилотника, тип которых устанавливается.
Повреждены жилые дома, АЗС и инфраструктура
В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове повреждены 2 АЗС, 2 многоквартирных дома, 4 автомобиля, хозяйственное сооружение, 3 частных дома, учебное заведение, СТО;
- в Богодуховском районе повреждено учебное заведение (г. Богодухов);
- в Купянском районе повреждены 2 автомобиля (с. Гусинка, пгт. Шевченково);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Погоновка);
- в Харьковском районе повреждены нежилое здание и ремонтный ангар для автомобилей (с. Кулиничи);
- в Лозовском районе повреждены железнодорожная инфраструктура и электросети (г. Лозовая);
- в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (п. Белый Колодезь).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль