Сутки на Харьковщине: трое погибших, 50 раненых, среди них - четверо детей

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и девять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 50 получили ранения, среди них - четверо детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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В г. Харькове погибли мужчина и женщина примерно 60 лет; пострадали 44 человека, в том числе мальчики 17, 16 и 3 лет и 12-летняя девочка; в пос. Шевченково пострадали мужчины 48 и 56 лет и 22-летняя женщина; в г. Лозовая получили ранения мужчины 42 и 52 лет; на трассе между с. Гусинка и с. Просянка Киндрашевской общины пострадал 67-летний мужчина; в с. Цуповка Дергачевской общины погибла 57-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 56-летней женщине и 52-летнему мужчине, которые 7 июля пострадали в результате обстрела в с. Одноробовка Золочевской громады, а также 65-летней женщине, которая 24 июня пострадала от обстрела в с. Охримовка Вовчанской громады.

Враг применил ракеты, КАБы и десятки беспилотников

Российские войска нанесли удары по Киевскому, Немышлянскому и Шевченковскому районам Харькова, применив:

3 ракеты;

1 управляемую авиабомбу;

1 БПЛА "Ланцет";

3 БПЛА "Молния";

8 FPV-дронов;

23 беспилотника, тип которых устанавливается.

Повреждены жилые дома, АЗС и инфраструктура

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харькове повреждены 2 АЗС, 2 многоквартирных дома, 4 автомобиля, хозяйственное сооружение, 3 частных дома, учебное заведение, СТО;

в Богодуховском районе повреждено учебное заведение (г. Богодухов);

в Купянском районе повреждены 2 автомобиля (с. Гусинка, пгт. Шевченково);

в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Погоновка);

в Харьковском районе повреждены нежилое здание и ремонтный ангар для автомобилей (с. Кулиничи);

в Лозовском районе повреждены железнодорожная инфраструктура и электросети (г. Лозовая);

в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (п. Белый Колодезь).

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