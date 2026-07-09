Доба на Харківщині: троє загиблих, 50 поранених, серед них четверо дітей
Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків та дев'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 50 дістали поранення, серед них - четверо дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У м. Харків загинули чоловік і жінка приблизно 60 років; постраждали 44 людини, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка; у сел. Шевченкове постраждали чоловіки 48 і 56 років та 22-річна жінка; у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 42 і 52 років; на трасі між с. Гусинка та с. Просянка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у с. Цупівка Дергачівської громади загинула 57-річна жінка.
Також медики надали допомогу 56-річній жінці і 52-річному чоловіку, які 7 липня постраждали внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади, а також 65-річній жінці, яка 24 червня постраждала від обстрілу в с. Охримівка Вовчанської громади.
Ворог застосував ракети, КАБи та десятки безпілотників
Російські війська завдали ударів по Київському, Немишлянському та Шевченківському районах Харкова, використавши:
- 3 ракети;
- 1 керовану авіабомбу;
- 1 БпЛА "Ланцет";
- 3 БпЛА "Молнія";
- 8 FPV-дронів;
- 23 безпілотники, тип яких встановлюється.
Пошкоджено житлові будинки, АЗС та інфраструктуру
Внаслідок атак пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 2 АЗС, 2 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі, господарчу споруду, 3 приватні будинки, освітній заклад, СТО;
- у Богодухівському районі пошкоджено освітній заклад (м. Богодухів);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Гусинка, сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Погонівка);
- у Харківському районі пошкоджено нежитлову будівлю, ремонтний ангар автомобілів (с. Кулиничі);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (м. Лозова);
- у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь).
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