СБУ усиливает давление на нефтяной сектор РФ: поражены две ключевые нефтебазы

В ночь на 9 июля СБУ нанесла удары по нефтебазам "Красная заря" и "Ставропольская". На обоих объектах возникли пожары после попаданий украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"В ночь на 9 июля СБУ нанесла успешные удары по двум объектам нефтяной инфраструктуры РФ. Спецоперация проведена во исполнение поставленных Президентом Украины задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Первой целью стала нефтебаза "Красная заря" в Тверской области, расположенная в 520 км от государственной границы Украины. На территории объекта были зафиксированы попадания украинских ударных БПЛА, после чего возник пожар.

Вторая цель - нефтебаза "Ставропольская" в Ставропольском крае РФ, расположенная также на расстоянии более 500 км от Украины. На объекте вспыхнул масштабный пожар, площадь которого стремительно увеличивается.

Обе нефтебазы обеспечивают приемку, хранение и отпуск автомобильного бензина и дизельного топлива.

"СБУ продолжает системную работу по нанесению ударов по российскому нефтяному сектору - одному из ключевых источников финансирования войны против Украины", - отметили в ведомстве.

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