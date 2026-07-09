СБУ посилює тиск на нафтовий сектор РФ: уражено дві ключові нафтобази

У ніч на 9 липня СБУ атакувала нафтобази "Червона зоря" та "Ставропольська". На обох об'єктах виникли пожежі після влучань українських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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"У ніч на 9 липня СБУ завдала успішних ударів по двох об'єктах нафтової інфраструктури РФ. Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження військово-економічного потенціалу держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Першою ціллю стала нафтобаза "Червона зоря" у Тверській області, розташована за 520 км від державного кордону України. На території об'єкта були зафіксовані влучання українських ударних БпЛА, після чого виникла пожежа.

Друга ціль – нафтобаза "Ставропольська" у Ставропольському краї РФ, розташована також за понад 500 км від України. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої стрімко збільшується.

Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального.

"СБУ продовжує системну роботу з ураження російського нафтового сектору ‒ одного з ключових джерел фінансування війни проти України", - зазначили у відомстві.

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