Для Спецтрибунала по агрессии РФ готова вся юридическая база, его могут создать до конца 2027 года, - Мудра
Правовая база для создания Специального трибунала по делу о преступлении агрессии со стороны России уже полностью подготовлена, а сам трибунал может быть учрежден до конца 2027 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила журналистам заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра, передает Укрінформ.
По ее словам, Украина уже получила окончательное решение Нидерландов о размещении полноценного Спецтрибунала в Гааге.
"У нас уже вся юридическая база готова. Недавно мы получили окончательное решение Нидерландов о том, что этот трибунал будет расположен в Гааге – не только первая и нулевая фазы, но и полноценный трибунал. Я считаю, что есть все основания для сдержанного оптимизма, что к концу 2027 года мы увидим уже созданный трибунал", – сказала Мудра.
Она подчеркнула, что Специальный трибунал должен обеспечить политическую ответственность высшего военно-политического руководства России за преступление агрессии. По ее словам, наказание может предусматривать как многолетнее, так и пожизненное лишение свободы.
Мудра также отметила, что Украина рассчитывает увидеть на скамье подсудимых главного виновника войны, хотя признает, что это может оказаться невозможным. В то же время обвинительный приговор, по её словам, будет иметь принципиальное значение, ведь юридически закрепит за ним статус военного преступника и лишит его легитимности как главы государства.
Отдельно заместитель главы ОП сообщила, что Украина работает над расширением международной поддержки будущего трибунала. Киев надеется на присоединение к соответствующему соглашению Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии и государств Латинской Америки.
"Мы работаем с Глобальным Югом, мы работаем с Латинской Америкой. Мы очень надеемся, что такие страны, как Новая Зеландия, Австралия, Канада, Япония, присоединятся к этому соглашению о создании трибунала", - отметила Мудра.
По её словам, окончательное решение о присоединении к расширенному частичному соглашению должны принять национальные парламенты соответствующих государств.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль