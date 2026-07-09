Для Спецтрибунала по агрессии РФ готова вся юридическая база, его могут создать до конца 2027 года, - Мудра

Правовая база для создания Специального трибунала по делу о преступлении агрессии со стороны России уже полностью подготовлена, а сам трибунал может быть учрежден до конца 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила журналистам заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра, передает Укрінформ.

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По ее словам, Украина уже получила окончательное решение Нидерландов о размещении полноценного Спецтрибунала в Гааге.

"У нас уже вся юридическая база готова. Недавно мы получили окончательное решение Нидерландов о том, что этот трибунал будет расположен в Гааге – не только первая и нулевая фазы, но и полноценный трибунал. Я считаю, что есть все основания для сдержанного оптимизма, что к концу 2027 года мы увидим уже созданный трибунал", – сказала Мудра.

Она подчеркнула, что Специальный трибунал должен обеспечить политическую ответственность высшего военно-политического руководства России за преступление агрессии. По ее словам, наказание может предусматривать как многолетнее, так и пожизненное лишение свободы.

Мудра также отметила, что Украина рассчитывает увидеть на скамье подсудимых главного виновника войны, хотя признает, что это может оказаться невозможным. В то же время обвинительный приговор, по её словам, будет иметь принципиальное значение, ведь юридически закрепит за ним статус военного преступника и лишит его легитимности как главы государства.

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Отдельно заместитель главы ОП сообщила, что Украина работает над расширением международной поддержки будущего трибунала. Киев надеется на присоединение к соответствующему соглашению Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии и государств Латинской Америки.

"Мы работаем с Глобальным Югом, мы работаем с Латинской Америкой. Мы очень надеемся, что такие страны, как Новая Зеландия, Австралия, Канада, Япония, присоединятся к этому соглашению о создании трибунала", - отметила Мудра.

По её словам, окончательное решение о присоединении к расширенному частичному соглашению должны принять национальные парламенты соответствующих государств.

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