Для Спецтрибуналу щодо агресії РФ готова вся юридична база, його можуть створити до кінця 2027 року, - Мудра

Юридична база для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії вже повністю підготовлена, а сам трибунал може бути заснований до кінця 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила журналістам заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, повідомляє Укрінформ.

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За її словами, Україна вже отримала фінальне рішення Нідерландів про розміщення повноцінного Спецтрибуналу в Гаазі.

"Уже у нас юридична база вся готова. Ми отримали нещодавно фінальне рішення Нідерландів, що цей трибунал буде розташований в Гаазі – не лише перша і нульова фаза, а й повноцінний трибунал. Я вважаю, що є всі підстави для стриманого оптимізму, що до кінця 2027 року ми побачимо уже заснований трибунал", – сказала Мудра.

Вона наголосила, що Спеціальний трибунал має забезпечити політичну відповідальність найвищого військово-політичного керівництва Росії за злочин агресії. За її словами, покарання може передбачати як багаторічне, так і довічне позбавлення волі.

Мудра також зазначила, що Україна розраховує побачити на лаві підсудних головного винуватця війни, хоча визнає, що це може виявитися неможливим. Водночас обвинувальний вирок, за її словами, матиме принципове значення, адже юридично закріпить за ним статус воєнного злочинця та позбавить його легітимності як керівника держави.

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Окремо заступниця керівника ОП повідомила, що Україна працює над розширенням міжнародної підтримки майбутнього трибуналу. Київ сподівається на приєднання до відповідної угоди Канади, Японії, Австралії, Нової Зеландії та держав Латинської Америки.

"Ми працюємо з Глобальним Півднем, ми працюємо із Латинською Америкою. Ми дуже сподіваємося, що такі країни, як Нова Зеландія, Австралія, Канада, Японія долучаться до цієї угоди про створення трибуналу", – зазначила Мудра.

За її словами, остаточне рішення про приєднання до розширеної часткової угоди мають ухвалити національні парламенти відповідних держав.

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