Україна сподівається, що Спецтрибунал щодо агресії РФ практично почне функціонувати протягом року, - Сибіга
Україна сподівається на практичний запуск Спецтрибуналу за злочин агресії уже протягом року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок.
Невідворотність покарання
"Ми побачили, що міжнародне право потребує не лише норм, а й механізмів примусу. Автоматичні санкції замість пафосних декларацій. Дієва превенція. Женевські конвенції, що реально захищатимуть військовополонених. І, певно, ключова потреба тут – це невідворотність покарання за злочин. Історичним кроком стало створення в Гаазі Спеціального трибуналу щодо злочину агресії", – зазначив міністр.
Безкарність породжує нову агресію
Сибіга зауважив, що вперше з часів Нюрнберга міжнародна спільнота отримує інструмент притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва держави-агресора та її поплічників.
"І це не лише питання справедливості, це питання майбутньої безпеки. І ми дуже сподіваємося, що за підтримки наших партнерів спецтрибунал практично почне функціонувати протягом року. Бо безкарність завжди породжує нову агресію. Невідворотність покарання – це юридичне стримування", – додав він.
Водночас глава МЗС як наголосив, що Україна потребує військового стримування, усвідомлення Росією невідворотності відповіді на агресію та покарання.
Що передувало?
- 30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".
- У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні повідомив, що Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
