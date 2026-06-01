Україна сподівається, що Спецтрибунал щодо агресії РФ практично почне функціонувати протягом року, - Сибіга

Україна сподівається на практичний запуск Спецтрибуналу за злочин агресії уже протягом року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Невідворотність покарання

"Ми побачили, що міжнародне право потребує не лише норм, а й механізмів примусу. Автоматичні санкції замість пафосних декларацій. Дієва превенція. Женевські конвенції, що реально захищатимуть військовополонених. І, певно, ключова потреба тут – це невідворотність покарання за злочин. Історичним кроком стало створення в Гаазі Спеціального трибуналу щодо злочину агресії", – зазначив міністр.

Безкарність породжує нову агресію

Сибіга зауважив, що вперше з часів Нюрнберга міжнародна спільнота отримує інструмент притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва держави-агресора та її поплічників.

Також читайте: Рада Європи схвалила запуск спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

"І це не лише питання справедливості, це питання майбутньої безпеки. І ми дуже сподіваємося, що за підтримки наших партнерів спецтрибунал практично почне функціонувати протягом року. Бо безкарність завжди породжує нову агресію. Невідворотність покарання – це юридичне стримування", – додав він.

Водночас глава МЗС як наголосив, що Україна потребує військового стримування, усвідомлення Росією невідворотності відповіді на агресію та покарання.

Також читайте: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ має бути створений негайно, - Цахкна

Що передувало?

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".

У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні повідомив, що Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірландія приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо РФ, - Сибіга

Спецтрибунал щодо злочинів Росії