Украина надеется, что Спецтрибунал по агрессии РФ практически начнет функционировать в течение года, — Сибига

Украина надеется на практический запуск Специального трибунала по преступлению агрессии уже в течение этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме "Архитектура безопасности" в понедельник.

Неизбежность наказания

"Мы увидели, что международное право нуждается не только в нормах, но и в механизмах принуждения. Автоматические санкции вместо пафосных деклараций. Эффективная превенция. Женевские конвенции, которые реально будут защищать военнопленных. И, пожалуй, ключевая потребность здесь – это неизбежность наказания за преступление. Историческим шагом стало создание в Гааге Специального трибунала по преступлению агрессии", – отметил министр.

Безнаказанность порождает новую агрессию

Сибига отметил, что впервые со времен Нюрнберга международное сообщество получает инструмент привлечения к ответственности высшего военно-политического руководства государства-агрессора и его пособников.

"И это не только вопрос справедливости, это вопрос будущей безопасности. И мы очень надеемся, что при поддержке наших партнеров спецтрибунал практически начнет функционировать в течение года. Потому что безнаказанность всегда порождает новую агрессию. Неизбежность наказания – это юридическое сдерживание", – добавил он.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Украина нуждается в военном сдерживании, осознании Россией неотвратимости ответа на агрессию и наказания.

Что предшествовало?

30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".

В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне сообщил, что Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

