Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
Украина надеется, что Спецтрибунал по агрессии РФ практически начнет функционировать в течение года, — Сибига

Украина надеется на практический запуск Специального трибунала по преступлению агрессии уже в течение этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме "Архитектура безопасности" в понедельник.

Неизбежность наказания

"Мы увидели, что международное право нуждается не только в нормах, но и в механизмах принуждения. Автоматические санкции вместо пафосных деклараций. Эффективная превенция. Женевские конвенции, которые реально будут защищать военнопленных. И, пожалуй, ключевая потребность здесь – это неизбежность наказания за преступление. Историческим шагом стало создание в Гааге Специального трибунала по преступлению агрессии", – отметил министр.

Безнаказанность порождает новую агрессию

Сибига отметил, что впервые со времен Нюрнберга международное сообщество получает инструмент привлечения к ответственности высшего военно-политического руководства государства-агрессора и его пособников.

"И это не только вопрос справедливости, это вопрос будущей безопасности. И мы очень надеемся, что при поддержке наших партнеров спецтрибунал практически начнет функционировать в течение года. Потому что безнаказанность всегда порождает новую агрессию. Неизбежность наказания – это юридическое сдерживание", – добавил он.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Украина нуждается в военном сдерживании, осознании Россией неотвратимости ответа на агрессию и наказания.

Что предшествовало?

  • 30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".
  • В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне сообщил, что Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Звичайно почне діяти, тільки користі від нього ніякого.
01.06.2026 20:10 Ответить
Сивохо таке наївне що аж капець
01.06.2026 20:31 Ответить
 
 