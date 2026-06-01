Украина надеется, что Спецтрибунал по агрессии РФ практически начнет функционировать в течение года, — Сибига
Украина надеется на практический запуск Специального трибунала по преступлению агрессии уже в течение этого года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме "Архитектура безопасности" в понедельник.
Неизбежность наказания
"Мы увидели, что международное право нуждается не только в нормах, но и в механизмах принуждения. Автоматические санкции вместо пафосных деклараций. Эффективная превенция. Женевские конвенции, которые реально будут защищать военнопленных. И, пожалуй, ключевая потребность здесь – это неизбежность наказания за преступление. Историческим шагом стало создание в Гааге Специального трибунала по преступлению агрессии", – отметил министр.
Безнаказанность порождает новую агрессию
Сибига отметил, что впервые со времен Нюрнберга международное сообщество получает инструмент привлечения к ответственности высшего военно-политического руководства государства-агрессора и его пособников.
"И это не только вопрос справедливости, это вопрос будущей безопасности. И мы очень надеемся, что при поддержке наших партнеров спецтрибунал практически начнет функционировать в течение года. Потому что безнаказанность всегда порождает новую агрессию. Неизбежность наказания – это юридическое сдерживание", – добавил он.
В то же время глава МИД подчеркнул, что Украина нуждается в военном сдерживании, осознании Россией неотвратимости ответа на агрессию и наказания.
Что предшествовало?
- 30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".
- В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне сообщил, что Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
