В Германии с начала года из-за жары умерли более 5 тысяч человек, - СМИ

В Германии с начала 2026 года зафиксировано не менее 5120 смертей, связанных с воздействием жары. Большинство из них произошло во время июньской волны высоких температур, которая более чем на неделю охватила Западную Европу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

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По информации института, около 4270 умерших — это люди в возрасте от 75 лет.

В конце июня температура воздуха в отдельных регионах Германии превышала 40 °C. В RKI отмечают, что значительная часть зданий страны, в частности больницы и дома престарелых, не приспособлены к таким температурам, поскольку не оборудованы системами кондиционирования.

Подобная ситуация наблюдалась и в других странах Европы. О тысячах смертей, связанных с июньской жарой, сообщали власти Франции, тогда как в Испании, Нидерландах и Бельгии зафиксировали сотни летальных случаев.

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По данным Европейского центра по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service (C3S), Западная Европа пережила самый теплый июнь за всю историю метеорологических наблюдений.

Климатологи также отмечают, что из-за выбросов парниковых газов, прежде всего в результате сжигания угля, нефти и природного газа, средняя температура на планете уже выросла примерно на 1,4 °C по сравнению с доиндустриальным периодом XIX века.

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