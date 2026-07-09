У Німеччині від початку року через спеку померли понад 5 тисяч людей, - ЗМІ

У Німеччині від початку 2026 року зафіксували щонайменше 5120 смертей, пов'язаних із впливом спеки. Більшість із них сталися під час червневої хвилі високих температур, яка більш ніж на тиждень охопила Західну Європу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на дані Інституту Роберта Коха (RKI).

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За інформацією інституту, близько 4270 померлих – це люди віком від 75 років.

Наприкінці червня температура повітря в окремих регіонах Німеччини перевищувала 40°C. У RKI зазначають, що значна частина будівель країни, зокрема лікарні та будинки для людей похилого віку, не пристосовані до таких температур, адже не обладнані системами кондиціонування.

Подібна ситуація спостерігалася і в інших країнах Європи. Про тисячі смертей, пов'язаних із червневою спекою, повідомляла влада Франції, тоді як в Іспанії, Нідерландах і Бельгії зафіксували сотні летальних випадків.

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За даними Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S), Західна Європа пережила найтепліший червень за всю історію метеорологічних спостережень.

Кліматологи також зазначають, що через викиди парникових газів, насамперед унаслідок спалювання вугілля, нафти та природного газу, середня температура на планеті вже зросла приблизно на 1,4°C порівняно з доіндустріальним періодом XIX століття.

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