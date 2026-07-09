Обвиняемого в убийстве Фарион будут защищать два адвоката: суд отказался отводить государственного защитника, - СМИ

Шевченковский районный суд Львова постановил, что обвиняемого в убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион Вячеслава Зинченко и в дальнейшем будут защищать два адвоката — государственный защитник Диана Кара и Лариса Криворучко, полномочия которой были восстановлены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондентка "Суспільного" из зала суда.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На судебное заседание Зинченко доставили под конвоем военнослужащих Национальной гвардии. Впервые в процессе приняла участие государственный адвокат Диана Кара, назначенная Западным межрегиональным центром по оказанию бесплатной юридической помощи.

В начале заседания обвиняемый заявил, что отказывается от услуг государственного защитника, поскольку, по его словам, адвокат Лариса Криворучко после восстановления права на адвокатскую деятельность снова может представлять его интересы.

"Лицензия на адвокатскую деятельность была восстановлена. На этом основании я прошу вновь приобщить её к делу в качестве моего защитника. Также у меня есть готовое заявление об отказе от услуг государственного адвоката Дианы Кары по этому поводу", — заявил Зинченко.

После совещания коллегия судей согласилась допустить Ларису Криворучко к участию в деле. Судья Петр Невойт пояснил, что адвокат сообщила о восстановлении своих полномочий и попросила участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции. В то же время сам Зинченко выразил желание, чтобы во время его выступления и судебных прений защитница присутствовала непосредственно в зале суда.

Читайте: Убийство Фарион: суд перенес заседание из-за отказа Зинченко выступать в прениях. ФОТОрепортаж

После этого суд рассмотрел ходатайство обвиняемого об отказе от услуг государственного адвоката.

Прокурор Дмитрий Петлеваный возразил против такого ходатайства. Он отметил, что Лариса Криворучко представляет интересы Зинченко уже около двух с половиной месяцев, однако за это время лишь один раз посетила его в следственном изоляторе. Кроме того, во время судебных заседаний неоднократно возникали вопросы относительно её полномочий.

По мнению прокурора, в таких обстоятельствах для обеспечения эффективной защиты необходимо участие и государственного адвоката.

Суд отказал Зинченко в удовлетворении его ходатайства и постановил, что в дальнейшем в деле будут участвовать оба защитника — Лариса Криворучко и Диана Кара.

Следующее судебное заседание назначено на 7 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подсудимый по делу Фарион заявил о намерении покончить с собой во время судебного заседания во Львове