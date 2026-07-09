Обвинуваченого у вбивстві Фаріон захищатимуть дві адвокатки: суд відмовився відводити державну захисницю, - ЗМІ

Шевченківський районний суд Львова постановив, що обвинуваченого у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка й надалі захищатимуть дві адвокатки – державна захисниця Діана Кара та Лариса Криворучко, повноваження якої були відновлені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ро це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

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На судове засідання Зінченка доставили під конвоєм військовослужбовців Національної гвардії. Вперше у процесі взяла участь державна адвокатка Діана Кара, призначена Західним міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги.

На початку засідання обвинувачений заявив, що відмовляється від послуг державної захисниці, оскільки, за його словами, адвокатка Лариса Криворучко після відновлення права на адвокатську діяльність знову може представляти його інтереси.

"Було відновлено ліцензію на адвокатську діяльність. На цих підставах я прошу знову долучити її до справи як мою захисницю. Також у мене готова відмова від державного адвоката Кари Діани з цього приводу", – заявив Зінченко.

Після наради колегія суддів погодилася допустити Ларису Криворучко до участі у справі. Суддя Петро Невойт пояснив, що адвокатка повідомила про відновлення своїх повноважень та попросила брати участь у засіданнях у режимі відеоконференції. Водночас сам Зінченко висловив бажання, щоб під час його виступу та судових дебатів захисниця була присутня безпосередньо в залі суду.

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Після цього суд розглянув заяву обвинуваченого про відмову від державної адвокатки.

Прокурор Дмитро Петльований заперечив проти такого клопотання. Він зазначив, що Лариса Криворучко представляє інтереси Зінченка вже близько двох із половиною місяців, однак за цей час лише один раз відвідала його у слідчому ізоляторі. Крім того, під час судових засідань неодноразово виникали питання щодо її повноважень.

На думку прокурора, за таких обставин забезпечення ефективного захисту потребує участі й державної адвокатки.

Суд відмовив Зінченку у задоволенні його клопотання та постановив, що надалі у справі братимуть участь обидві захисниці – Лариса Криворучко і Діана Кара.

Наступне судове засідання призначене на 7 серпня.

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