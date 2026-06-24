Вбивство Фаріон: суд переніс засідання через відмову Зінченка виступати у дебатах. ФОТОрепортаж

Шевченківіський райсуд Львова знвоу переніс засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон, оскільки обвинувачений Зінченко відмовився виступати у дебатах.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На суді адвокатка Лариса Криворучко заявила, що керівник львівського ізолятора не дозволяє обвинуваченому Зінченку дзвонити їй.

Захисниця обвинуваченого Лариса Криворучко у суді по відеозвʼязку

Таким чином, на її думку, створюються перешкоди для його захисту та немає можливості підготуватися до дебатів у судовому засіданні.

Суд оголосив перерву до 3 липня, щоб забезпечити повний обсяг підготовки.

"Група підтримки" обвинуваченого Зінченка











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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

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