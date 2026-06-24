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Новости Убийство Фарион
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Убийство Фарион: суд перенес заседание из-за отказа Зинченко выступать в прениях

Шевченковский районный суд Львова вновь перенес заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, поскольку обвиняемый Зинченко отказался выступать в ходе прений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

В суде адвокат Лариса Криворучко заявила, что руководитель львовского изолятора не позволяет обвиняемому Зинченко звонить ей.

Зинченко
Защитница обвиняемого Лариса Криворучко в суде по видеосвязи

Таким образом, по её мнению, создаются препятствия для его защиты и нет возможности подготовиться к прениям в судебном заседании.

Суд объявил перерыв до 3 июля, чтобы обеспечить полную подготовку.

Зинченко
"Группа поддержки" обвиняемого Зинченко

Убийство Фарион: заседание в очередной раз перенесли
Убийство Фарион: заседание в очередной раз перенесли
Убийство Фарион: заседание в очередной раз перенесли
Убийство Фарион: заседание в очередной раз перенесли
Убийство Фарион: заседание в очередной раз перенесли

Читайте: Убийство Фарион: обвиняемому Зинченко продлили меру пресечения до 15 августа

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. В Фарион стрелял молодой человек 20–25 лет. Он ждал её у выхода, у него был пистолет без глушителя, он был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ей жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова поместил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения в отношении Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря — "шведской стенки".

Смотрите: Убийство Фарион: адвокат Зинченко в третий раз заявила суду об отводе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Львов (4673) суд (24750) Фарион Ирина (388) Львовская область (3212) Львовский район (260)
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Топ комментарии
+5
Це не законодавство дебільне, це дебільне судочинство і бадання зробити цю тему вічною заради піару.
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24.06.2026 12:35 Ответить
+4
Що за дебільне законодавство, ну не хоче обвинувачений приймати участь в дебатах, розглядайте справу без нього.
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24.06.2026 12:28 Ответить
+2
Характерний приклад, як здійснюється затягування та відволікання отих адвокасько-судівських осіб на посадах від «портнова-татарова»!!
Ось такі вони, перші кластери на вступ України в ЄС, від вертухаїв ще з часів ригоАНАЛІВ!!!!
Безкарність цих осіб, породжує в Україні страшні, криваві злочини, як і з Фаріон, Парубієм, Русиновим, Гонгадзе, Чорноволом…., сотнями журналістів!! А судді ХТО???
Резніков, єрмак, бананов, з стефанчуками і зеленським, дуже зтурбовані…
Тому, проведення дієвої люстрації, цієї поторочі руками Українців, це виконання норм Конституції щодо захисту України від знищення!!
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24.06.2026 12:35 Ответить

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