Убийство Фарион: суд перенес заседание из-за отказа Зинченко выступать в прениях

Шевченковский районный суд Львова вновь перенес заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, поскольку обвиняемый Зинченко отказался выступать в ходе прений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

В суде адвокат Лариса Криворучко заявила, что руководитель львовского изолятора не позволяет обвиняемому Зинченко звонить ей.

Защитница обвиняемого Лариса Криворучко в суде по видеосвязи

Таким образом, по её мнению, создаются препятствия для его защиты и нет возможности подготовиться к прениям в судебном заседании.

Суд объявил перерыв до 3 июля, чтобы обеспечить полную подготовку.

"Группа поддержки" обвиняемого Зинченко











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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. В Фарион стрелял молодой человек 20–25 лет. Он ждал её у выхода, у него был пистолет без глушителя, он был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ей жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова поместил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения в отношении Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря — "шведской стенки".

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