Убийство Фарион: суд перенес заседание из-за отказа Зинченко выступать в прениях
Шевченковский районный суд Львова вновь перенес заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, поскольку обвиняемый Зинченко отказался выступать в ходе прений.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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В суде адвокат Лариса Криворучко заявила, что руководитель львовского изолятора не позволяет обвиняемому Зинченко звонить ей.
Таким образом, по её мнению, создаются препятствия для его защиты и нет возможности подготовиться к прениям в судебном заседании.
Суд объявил перерыв до 3 июля, чтобы обеспечить полную подготовку.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. В Фарион стрелял молодой человек 20–25 лет. Он ждал её у выхода, у него был пистолет без глушителя, он был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ей жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова поместил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения в отношении Зинченко оставили без изменений.
Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.
24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря — "шведской стенки".
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Ось такі вони, перші кластери на вступ України в ЄС, від вертухаїв ще з часів ригоАНАЛІВ!!!!
Безкарність цих осіб, породжує в Україні страшні, криваві злочини, як і з Фаріон, Парубієм, Русиновим, Гонгадзе, Чорноволом…., сотнями журналістів!! А судді ХТО???
Резніков, єрмак, бананов, з стефанчуками і зеленським, дуже зтурбовані…
Тому, проведення дієвої люстрації, цієї поторочі руками Українців, це виконання норм Конституції щодо захисту України від знищення!!