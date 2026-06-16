Убийство Фарион: обвиняемому Зинченко продлили меру пресечения до 15 августа

Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в убийстве лингвиста Ирины Фарион Вячеславу Зинченко.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

Согласно решению суда, срок содержания под стражей продлили до 15 августа 2026 года.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что адвокату Ларисе Криворучко, которая защищает обвиняемого в убийстве лингвиста Ирины Фарион, приостановили право на занятие адвокатской деятельностью из-за нарушения адвокатской этики.

Впоследствии она обжаловала это решение в суде, и ей восстановили право на занятие адвокатской деятельностью.

Известно, что адвокат Зинченко в третий раз заявила суду об отводе, однако это ходатайство было отклонено.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова поместил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря — "шведской стенки".

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