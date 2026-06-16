Убийство Фарион: адвокат Зинченко в третий раз заявила суду об отводе. ВИДЕО+ФОТО

В Швеченковском районном суде Львова продолжается заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Адвокат обвиняемого Зинченко Лариса Криворучко в третий раз заявила суду об отводе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

На этот раз из-за того, что суд, якобы, не проверил полномочия предыдущих адвокатов Зинченко, которые защищали его с приостановленным адвокатским свидетельством. Таким образом, мол, Зинченко был лишен права на качественную защиту.

Адвокат семьи Ирины Фарион Наталья Романик заявила, что это ответственность адвокатов, которые осуществляли свою деятельность с нарушением. А суд не обязан проверять полномочия адвоката на каждом заседании.

Суд удалился в совещательную комнату, во время чего между адвокатом семьи Фарион и защитницей Зинченко возникла перепалка.

Читайте: Рада не поддержала обращение о присвоении Фарион звания Героя Украины

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что адвокату Ларисе Криворучко, которая защищает обвиняемого в убийстве лингвиста Ирины Фарион, приостановили право на занятие адвокатской деятельностью из-за нарушения адвокатской этики.

Впоследствии она обжаловала это решение в суде, и ей восстановили право на занятие адвокатской деятельностью

Читайте: Дочь Фарион: Обвиняемый Зинченко сначала вел себя высокомерно, а сейчас пытается создать образ невиновного

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки".

Читайте также: Убийства Парубия и Фарион между собой не связаны, - руководитель ГСУ СБУ Швец