РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12254 посетителя онлайн
Новости Видео Убийство Фарион
966 12

Убийство Фарион: адвокат Зинченко в третий раз заявила суду об отводе. ВИДЕО+ФОТО

В Швеченковском районном суде Львова продолжается заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Адвокат обвиняемого Зинченко Лариса Криворучко в третий раз заявила суду об отводе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Суд над Зинченко по делу об убийстве Фарион

На этот раз из-за того, что суд, якобы, не проверил полномочия предыдущих адвокатов Зинченко, которые защищали его с приостановленным адвокатским свидетельством. Таким образом, мол, Зинченко был лишен права на качественную защиту.

Суд над Зинченко по делу об убийстве Фарион

Адвокат семьи Ирины Фарион Наталья Романик заявила, что это ответственность адвокатов, которые осуществляли свою деятельность с нарушением. А суд не обязан проверять полномочия адвоката на каждом заседании.

Суд над Зинченко по делу об убийстве Фарион

Суд удалился в совещательную комнату, во время чего между адвокатом семьи Фарион и защитницей Зинченко возникла перепалка.

Читайте: Рада не поддержала обращение о присвоении Фарион звания Героя Украины

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что адвокату Ларисе Криворучко, которая защищает обвиняемого в убийстве лингвиста Ирины Фарион, приостановили право на занятие адвокатской деятельностью из-за нарушения адвокатской этики.

Впоследствии она обжаловала это решение в суде, и ей восстановили право на занятие адвокатской деятельностью

Читайте: Дочь Фарион: Обвиняемый Зинченко сначала вел себя высокомерно, а сейчас пытается создать образ невиновного

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки".

Читайте также: Убийства Парубия и Фарион между собой не связаны, - руководитель ГСУ СБУ Швец

Автор: 

адвокат (1435) суд (24740) Фарион Ирина (385)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ця хабалка - це сором для Дніпра!
показать весь комментарий
16.06.2026 12:43 Ответить
+4
Що спільного має цей цирк з правосуддям?
показать весь комментарий
16.06.2026 12:42 Ответить
+3
Кацапська локальна спецоперація. Адвокатку якщо якісно за сраку взяти, то знайдуться і лапті і кокошник
показать весь комментарий
16.06.2026 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що спільного має цей цирк з правосуддям?
показать весь комментарий
16.06.2026 12:42 Ответить
Ця хабалка - це сором для Дніпра!
показать весь комментарий
16.06.2026 12:43 Ответить
Кацапська локальна спецоперація. Адвокатку якщо якісно за сраку взяти, то знайдуться і лапті і кокошник
показать весь комментарий
16.06.2026 12:45 Ответить
вони спотворюют саму ідею правосуддя. дивлюсь на цю самовпевнену пику підсудного і розумію що подібні вбивства будут повторюватись бо переляк від скоеного відсутній
показать весь комментарий
16.06.2026 12:45 Ответить
яке самовдоволене ібало підсудного
показать весь комментарий
16.06.2026 12:46 Ответить
Є версія,що вбило фсб із помсти за доньку Дугіна і майстерно спланувало маскування цього вбиства. Акт виконував професійний кілер а Зінченко міг бути втягнутий лише,як елемент маскування без його відома.
Сама Криворучко-адвокат,доктор юридичних наук,відмінно розуміється на юридичному полі,нещадно бє на порушеннях судів,які звикли вести засідання на "автоматі" .
Якщо Зінченко непричетний до вбивства,вона неодмінно добється його звільнення,а корумповану систему силових відомств і судочинства виведе на чисту воду на цьому процесі і тому саме її намагалися позбавити ліцензії на адвокатську діяльність.
показать весь комментарий
16.06.2026 12:50 Ответить
Не фантазуйте, то для кацапів занадто складно.
показать весь комментарий
16.06.2026 12:53 Ответить
у кого версія ? цю мадам,дважди відстраняли від адвокацької діяльності -ЗА ПІДРОБКУ ДОКУМЕНТІВ ? нагла хабалка,крапка !
показать весь комментарий
16.06.2026 13:05 Ответить
Для зелених зовсім просто: не дуже перейматись,підхопити підкинуту наживку,провести прес-конференцію,а прокурори і суди вже мають виходити з цього і як результат: саме більше,на що спроможні-кожні два місяці продовження в сізо.
показать весь комментарий
16.06.2026 13:05 Ответить
Відводами свідомо затягує справу, зловживаючи процесуальними правами.
Бо за кожне засідання отримує гонорар від джерел походженням з пітьми.
показать весь комментарий
16.06.2026 13:01 Ответить
та пошліть вже цю ша...аву на..уй
показать весь комментарий
16.06.2026 13:09 Ответить
вбивцю Фаріон на довічне!!! скільки можна розмазувати по морді шмарклі? чи це все за ради гнилого шоу?
показать весь комментарий
16.06.2026 13:14 Ответить
 
 