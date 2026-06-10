Адвокату обвиняемого в убийстве Фарион приостановили право на деятельность

Адвокату Ларисе Криворучко, защищающей обвиняемого в убийстве лингвиста Ирины Фарион, приостановили право на занятие адвокатской деятельностью из-за нарушения адвокатской этики.

Об этом пишет Zaxid.net, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатов (КДКА) Винницкой области 5 июня.

По данным издания, в отношении Криворучко было применено дисциплинарное взыскание за грубые нарушения правил адвокатской этики, совершенные в Ужгородском городском суде еще в 2025 году.

Известно, что Криворучко приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью сроком на год.

В то же время решение можно обжаловать в ВКДКА или в суде в течение 30 дней.

Суд по делу об убийстве Ирины Фарион несколько раз переносил заседания из-за отсутствия Ларисы Криворучко, а прокурор призвал суд обратиться в соответствующие органы о привлечении ее к дисциплинарной ответственности.

Читайте: Дочь Фарион: Обвиняемый Зинченко сначала вел себя высокомерно, а сейчас пытается создать образ невиновного

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки".

Читайте: Убийство Фарион: в деле исследуют вещественные доказательства, оружие, из которого убили лингвиста, до сих пор не нашли