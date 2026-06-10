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Новости Убийство Фарион
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Адвокату обвиняемого в убийстве Фарион приостановили право на деятельность

Убийство Фарион: адвокату Зинченко приостановили право на деятельность

Адвокату Ларисе Криворучко, защищающей обвиняемого в убийстве лингвиста Ирины Фарион, приостановили право на занятие адвокатской деятельностью из-за нарушения адвокатской этики.

Об этом пишет Zaxid.net, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Решение приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатов (КДКА) Винницкой области 5 июня.

По данным издания, в отношении Криворучко было применено дисциплинарное взыскание за грубые нарушения правил адвокатской этики, совершенные в Ужгородском городском суде еще в 2025 году.

Известно, что Криворучко приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью сроком на год.

В то же время решение можно обжаловать в ВКДКА или в суде в течение 30 дней.

Суд по делу об убийстве Ирины Фарион несколько раз переносил заседания из-за отсутствия Ларисы Криворучко, а прокурор призвал суд обратиться в соответствующие органы о привлечении ее к дисциплинарной ответственности.

Читайте: Дочь Фарион: Обвиняемый Зинченко сначала вел себя высокомерно, а сейчас пытается создать образ невиновного

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки".

Читайте: Убийство Фарион: в деле исследуют вещественные доказательства, оружие, из которого убили лингвиста, до сих пор не нашли

Автор: 

адвокат (1434) Фарион Ирина (384)
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Топ комментарии
+13
Розбила докази прокурорів в пух і прах,як недостатні,тому зупинили її ліцензію на право працювати адвокатом?
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10.06.2026 12:20 Ответить
+10
Швидше за все довела, що обвинувачений не винен і винним не може бути.
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10.06.2026 12:20 Ответить
+8
Найкраще - повна дискваліфікація. Хай іде в прибиральниці заробляти хліб насущний.
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10.06.2026 12:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Найкраще - повна дискваліфікація. Хай іде в прибиральниці заробляти хліб насущний.
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10.06.2026 12:14 Ответить
так навіщо той суд в загалі,довдити що це той самий вбивця,вбити його бо так треба....добре б вам у таку ситуацію,для досвіду
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10.06.2026 12:20 Ответить
Швидше за все довела, що обвинувачений не винен і винним не може бути.
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10.06.2026 12:20 Ответить
А яка різниця Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатів довела вона щось чи не довела? І якщо довела, то чому суд підозрюваного не відпустив?
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10.06.2026 12:52 Ответить
в Украні своя законість та справедливість,які схожі на панськофеодальний середньовічний суд по праву сильнішого....
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10.06.2026 12:17 Ответить
Нарешті! Хоч цю хабалку з секти зінченка приборкали!
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10.06.2026 12:19 Ответить
Розбила докази прокурорів в пух і прах,як недостатні,тому зупинили її ліцензію на право працювати адвокатом?
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10.06.2026 12:20 Ответить
А як прокурори пов'язані з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатів? І якщо адвокатка "розбила докази прокурорів в пух і прах", то чому проти підозрюваного справу не закрили?
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10.06.2026 12:55 Ответить
Це риторичне запитання
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10.06.2026 13:09 Ответить
"Риторичне питання" - це питання, яке має тільки одну відповідь. У питанні дегенерата "Lemberg #565313" не тільки може бути багато відповідей, а жодна з відповідей не є вірною з високою ймовірністю.
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10.06.2026 13:15 Ответить
Тому,що у слуг Конституція "на паузі",подоляцький.
Прикладів більш, ніж досить: розгін ВР,незаконне тримання під вартою Антоненка.Червінського,Дудіна,вищих армійських офіцерів.
Та,на паузі,лише в час їх розгулу,бандитизм на держ.рівні не може безкінечно тривати.
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10.06.2026 13:28 Ответить
Цензорські кацапські защітнікі тут як тут.
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10.06.2026 12:34 Ответить
цікаво чи цей чорт жорін усвідомлює що це з його подачі і з його натхнення ненормальний хохол отаке вчудив
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10.06.2026 13:01 Ответить
Новина ні про що. Де та як вона порушила правила етики? Причому тут справа Зінченка?
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10.06.2026 13:07 Ответить
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія АД-во-КАТІВ - вонючая конторка, помогающая дыржаве находить нужных виновных
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10.06.2026 13:19 Ответить
Петушки квартала удаляют правдивые комменты.
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10.06.2026 13:23 Ответить
 
 