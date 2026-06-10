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Новини Вбивство Фаріон
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Адвокатці обвинуваченого у вбивстві Фаріон зупинили право на діяльність

Вбивство Фаріон: адвокатці Зінченка зупинили право на діяльність

Адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики.

Про це пише Zaxid.net, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів (КДКА) Вінницької області 5 червня.

За даними видання, щодо Криворучко застосували дисциплінарне покарання за грубі порушення правил адвокатської етики, здійсненні в Ужгородському міському суді ще у 2025 році.

Відомо, що Криворучко зупинено право на зайняття адвокатською діяльністю терміном на рік.

Водночас рішення можна оскаржити до ВКДКА або до суду протягом 30 днів.

Суд у справі про вбивство Ірини Фаріон кілька разів переносив засідання через відсутність Лариси Криворучко, а прокурор закликав суд звернутися у відповідні органи про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

Читайте: Донька Фаріон: Обвинувачений Зінченко спочатку поводився зверхньо, а зараз намагається створити образ невинного

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

Читайте: Убивство Фаріон: у справі досліджують речові докази, зброї, з якої вбили мовознавицю, досі не знайшли

Автор: 

адвокат (964) Фаріон Ірина (129)
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Топ коментарі
+9
Розбила докази прокурорів в пух і прах,як недостатні,тому зупинили її ліцензію на право працювати адвокатом?
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10.06.2026 12:20 Відповісти
+7
Найкраще - повна дискваліфікація. Хай іде в прибиральниці заробляти хліб насущний.
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10.06.2026 12:14 Відповісти
+6
Швидше за все довела, що обвинувачений не винен і винним не може бути.
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10.06.2026 12:20 Відповісти
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Найкраще - повна дискваліфікація. Хай іде в прибиральниці заробляти хліб насущний.
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10.06.2026 12:14 Відповісти
так навіщо той суд в загалі,довдити що це той самий вбивця,вбити його бо так треба....добре б вам у таку ситуацію,для досвіду
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10.06.2026 12:20 Відповісти
Швидше за все довела, що обвинувачений не винен і винним не може бути.
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10.06.2026 12:20 Відповісти
А яка різниця Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатів довела вона щось чи не довела? І якщо довела, то чому суд підозрюваного не відпустив?
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10.06.2026 12:52 Відповісти
в Украні своя законість та справедливість,які схожі на панськофеодальний середньовічний суд по праву сильнішого....
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10.06.2026 12:17 Відповісти
Нарешті! Хоч цю хабалку з секти зінченка приборкали!
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10.06.2026 12:19 Відповісти
Розбила докази прокурорів в пух і прах,як недостатні,тому зупинили її ліцензію на право працювати адвокатом?
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10.06.2026 12:20 Відповісти
А як прокурори пов'язані з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатів? І якщо адвокатка "розбила докази прокурорів в пух і прах", то чому проти підозрюваного справу не закрили?
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10.06.2026 12:55 Відповісти
Це риторичне запитання
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10.06.2026 13:09 Відповісти
"Риторичне питання" - це питання, яке має тільки одну відповідь. У питанні дегенерата "Lemberg #565313" не тільки може бути багато відповідей, а жодна з відповідей не є вірною з високою ймовірністю.
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10.06.2026 13:15 Відповісти
Цензорські кацапські защітнікі тут як тут.
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10.06.2026 12:34 Відповісти
цікаво чи цей чорт жорін усвідомлює що це з його подачі і з його натхнення ненормальний хохол отаке вчудив
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10.06.2026 13:01 Відповісти
Новина ні про що. Де та як вона порушила правила етики? Причому тут справа Зінченка?
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10.06.2026 13:07 Відповісти
 
 