Адвокатці обвинуваченого у вбивстві Фаріон зупинили право на діяльність

Адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики.

Про це пише Zaxid.net, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів (КДКА) Вінницької області 5 червня.

За даними видання, щодо Криворучко застосували дисциплінарне покарання за грубі порушення правил адвокатської етики, здійсненні в Ужгородському міському суді ще у 2025 році.

Відомо, що Криворучко зупинено право на зайняття адвокатською діяльністю терміном на рік.

Водночас рішення можна оскаржити до ВКДКА або до суду протягом 30 днів.

Суд у справі про вбивство Ірини Фаріон кілька разів переносив засідання через відсутність Лариси Криворучко, а прокурор закликав суд звернутися у відповідні органи про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

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