Дочь Фарион: Обвиняемый Зинченко сначала вел себя высокомерно, а сейчас пытается создать образ невиновного

Дочь лингвиста Ирины Фарион София Особа считает, что обвиняемый в убийстве ее матери пытается создать образ невиновного.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Обвиняемый имеет право на адвокатов и право на защиту. Но постоянная смена адвокатов в деле об убийстве общественной деятельницы, ученой, профессора Ирины Фарион выглядит как затягивание судебного процесса", - отметила она.

По мнению Особы, адвокаты обвиняемого будут делать все, чтобы затянуть судебный процесс - это выглядит, как тщательно продуманная стратегия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Фарион: Зинченко объявил голодовку

"Сначала были заявления о голодовке, потом - о попытке повеситься, далее - обморок, отказ от адвокатов. Все это напоминает то самое "судебное шоу", о котором говорил сам Зинченко. Но каждое шоу имеет конец, и для Зинченко этот конец - пожизненное лишение свободы", - сказала дочь Ирины Фарион.

Также она отметила, что Зинченко трижды отказывался от допроса.

"Наверное, есть вещи, которые он не хочет объяснять. Возникают очень простые вопросы: почему обычный парень из Днепра оказался на улице Масарика в спальном районе Львова? Почему он искал графики отключения света именно на Масарика? Почему экспертизы подтвердили, что человек в панаме - это Вячеслав Зинченко? Он этого объяснять не хочет. Вместо этого мы видим крики, шоу и манипуляции. Для меня это выглядит как последняя агония перед приговором", - добавила она.

Читайте также: Плохо отзывалась о русскоязычных: обвиняемый в убийстве Фарион рассказал сокамернику, почему совершил преступление

Женщина напомнила, что после задержания Зинченко вел себя высокомерно.

"Говорил: "Время покажет", когда его спрашивали об убийстве. Сегодня же мы видим за решеткой человека, который пытается создать образ невиновного.

Он произвел впечатление хладнокровного и жестокого человека. Я не увидела ни капли раскаяния или сочувствия. Я постоянно думаю о том, что чувствовала моя мама в последние секунды жизни, когда увидела перед собой человека, способного на такое жестокое преступление. Это страшно", - добавила Особа.

Полное интервью с дочерью лингвистки Ирины Фарион Софией Особой для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Подсудимый по делу Фарион заявил о намерении покончить с собой во время судебного заседания во Львове

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки".

Читайте также: Убийства Парубия и Фарион между собой не связаны, - руководитель ГСУ СБУ Швец