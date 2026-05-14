Дочь Фарион: Обвиняемый Зинченко сначала вел себя высокомерно, а сейчас пытается создать образ невиновного

Убийство Фарион: дочь рассказала о судебном процессе

Дочь лингвиста Ирины Фарион София Особа считает, что обвиняемый в убийстве ее матери пытается создать образ невиновного.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Обвиняемый имеет право на адвокатов и право на защиту. Но постоянная смена адвокатов в деле об убийстве общественной деятельницы, ученой, профессора Ирины Фарион выглядит как затягивание судебного процесса", - отметила она.

По мнению Особы, адвокаты обвиняемого будут делать все, чтобы затянуть судебный процесс - это выглядит, как тщательно продуманная стратегия.

"Сначала были заявления о голодовке, потом - о попытке повеситься, далее - обморок, отказ от адвокатов. Все это напоминает то самое "судебное шоу", о котором говорил сам Зинченко. Но каждое шоу имеет конец, и для Зинченко этот конец - пожизненное лишение свободы", - сказала дочь Ирины Фарион.

Также она отметила, что Зинченко трижды отказывался от допроса.

"Наверное, есть вещи, которые он не хочет объяснять. Возникают очень простые вопросы: почему обычный парень из Днепра оказался на улице Масарика в спальном районе Львова? Почему он искал графики отключения света именно на Масарика? Почему экспертизы подтвердили, что человек в панаме - это Вячеслав Зинченко? Он этого объяснять не хочет. Вместо этого мы видим крики, шоу и манипуляции. Для меня это выглядит как последняя агония перед приговором", - добавила она.

Женщина напомнила, что после задержания Зинченко вел себя высокомерно.

"Говорил: "Время покажет", когда его спрашивали об убийстве. Сегодня же мы видим за решеткой человека, который пытается создать образ невиновного. 

Он произвел впечатление хладнокровного и жестокого человека. Я не увидела ни капли раскаяния или сочувствия. Я постоянно думаю о том, что чувствовала моя мама в последние секунды жизни, когда увидела перед собой человека, способного на такое жестокое преступление. Это страшно", - добавила Особа.

Полное интервью с дочерью лингвистки Ирины Фарион Софией Особой для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки".

Засумував придурок у тюрмі. Довічне і в одиночку на перші 5 років.
14.05.2026 13:27 Ответить
ну так давайте будемо чесними: вона теж воводилася не особо адекватно. І то видно по всіх відео. Але то шо це був сампе він- має встановити слідство і суд. І дуже темна історія з тим, як його притягнули. Ну вот реально. ПОбачимо
14.05.2026 13:59 Ответить
докази є? покажи докази суду.
14.05.2026 14:01 Ответить
Засумував придурок у тюрмі. Довічне і в одиночку на перші 5 років.
14.05.2026 13:27 Ответить
на гіляку довбограя !!!
14.05.2026 13:31 Ответить
Маєш власний досвід ? Ну як воно в одиночці ? (( Ти краще скажи - вину доведено ?
14.05.2026 14:20 Ответить
Так. Вину доведено. Крапка.
14.05.2026 14:27 Ответить
Ким доведено ?
Де можна побачити вирок суду ?
14.05.2026 15:03 Ответить
Вишинський тобі не дід часом ?
14.05.2026 16:05 Ответить
Одного з моїх дідів арештували в 1939 за "український буржуазний націоналізм". В 1958 випустили по актіровці на поселення під Красноярськом без права повернення в Україну. Там він і помер.
14.05.2026 16:13 Ответить
Ну так за твоєю логікою - його вину було доведено . Крапка . Не шуми , онук прєдатєля родіни ((
14.05.2026 16:22 Ответить
У мене два діди. Другий був академіком. В роду жодного комуніста по всім лініям. Зрадників України в роду теж не було. Ви, схоже онук НКВДешніка, комуняки і прокацаплені до корінних зубів... Справу затягують. На цьому заробляють непогані кошти адвокати, судді, прокурори, і навіть свідки (лжесвідки). Чим довше процес тим більше зароблять. Якби він вбив звичайну пересічну жінку то вже б давно отримав свої 15 років і відбував в колонії суворого режиму. Але ж придурку хотілось слави і визнання! Тепер до нього приходять "добрі дяді" і вчать що казати, як себе поводити, доставляють хавчик, слідкують за умовами. Поки він в СІЗО то вважає себе "важливим" і "значимим". І він дійсно "важливий" обєкт для тих хто ненавидить Україну, українську мову і в цілому українську державність.
14.05.2026 16:39 Ответить
Погано що ні два діди , ні двоє батьків з тобою не вчили : "А то він сіно їв!" - Вовки завили. " Саме тому ти навколо себе бачиш одних злочинців , а собі німб святого чіпляєш , хоча він не тримається ...... часом не роги заважають ? ((
14.05.2026 17:02 Ответить
Мене вчили. Домашня бібліотека була велика. Наймали репетиторів. Стимулювали займатися спортом, приймати участь в самодіяльності, в різних гуртках, оплачували подорожі по всій країні. Тоді так було прийнято. Хоча час для дуркування я знаходив, але все одно безтурботного дитинства, як такого, в мене не було. Зустрічав багато дійно видатних людей. Ще більше цікавих, а всілякої сірості взагалі неміряно. Викачався у всьому. Так що якщо "німб" і є то він точно "на рогах".
14.05.2026 17:26 Ответить
От і я про те , гуртківцю, репетиторів тобі наймали , але репетитори розуму не додадуть . Так як ти навіть не зрозумів про що мова велася , то тут тобі ніякі знаменитості не допоможуть. Крапка .
14.05.2026 17:40 Ответить
То поясни про що велась мова.
14.05.2026 17:52 Ответить
Без репетиторів не вийде , таке вже у тебе "академічне" виховання .
14.05.2026 17:57 Ответить
Самі бачите що користь від вчителів які навчають індивідуально є. Дід казав що якщо не можеш поснити складну річ будь якій людині так щоб вона зрозуміла, то ти не достатньо знаєш предмет...
14.05.2026 18:40 Ответить
це той що у 1939 "загримів " ? Гарна у тебе пам'ять як на сто років ((
14.05.2026 18:47 Ответить
Ви неуважні до опонентів. Почитайте вище ким був другий. Прожив, до речі, 99 років, а останню монографію з теоретичної механіки видав в 98. Память працює добре, хоча вважаю що вже забув (нема потреби) більше ніж дехто за все життя вивчив.
14.05.2026 19:08 Ответить
"останню монографію з теоретичної механіки видав в 98 " ... Гм .... це щось із галузі "докторської Зеленського старшого " тільки там вік трішки менший був (( Правда , чомусь вікіпедія часів УРСР не пам'ятає академіка у галузі теоретичної механіки що досяг 99 років.
14.05.2026 19:25 Ответить
Ви досі не помітили що в мене нік замість імені і прізвища. Ви що реально сподівались отримати від мене ідентифікаційну інформацію? "Цензор" не сайт знайомств і друзів я тут не шукаю.
14.05.2026 19:38 Ответить
Та мені якось однаково на ніки , я про "монографію у 98 , власноручно видану " . Тепер про знайомства і друзів .... Мати такого товариша як ви - ворога не потрібно . Якби не ваш перший бидлуватий коментар у бік особи, вину якої ніким не доведено , від якого відверто смерділо- наші шляхи взагалі б не перетиналися .
14.05.2026 19:54 Ответить
Ви інакше сприймаєте світ. Більше через призму власного досвіду. Маєте право. Хай щастить.
14.05.2026 21:10 Ответить
НБ - ви суддя? Ви слідчий? Ви оперативник чи прокурор?
В мене оперативного стажу більше 15-ти років, і я думаю головою, а не дешевими емоціями.
14.05.2026 14:27 Ответить
які суди ??? ви про що ??7 це лайно кацапське треба було повісити на найближчій гіляці відразу після затримання !!!
14.05.2026 14:37 Ответить
У мене стільки ж років сажу вивчення правоохоронної системи України і захисту прав затриманих та засуджених в співпраці з різними НДО. Я навіть свого часу докторську захистив вивчаючи методи оперативників до вас. До речі, думаю нічого в тих методах за 25 років досі не змінилось. Врешті правоохоронці України і злочинці мені остогидли. Особливо зневажаю працівників прокуратури. Тепер я приватна особа без будь якого представництва і конролю з боку начальства. Можу нарешті говорити і писати від себе що вважаю потрібним без зайвої політкоректності. IQ з віком впав, але не настільки щоб критично. Зараз 122. Сподіваюсь що до рівня випускників українських шкіл (95) не опущусь.
14.05.2026 15:00 Ответить
Кажеш методи вивчав ......ну тоді , науковцю, в курсі як у нас зізнання отримують - точно так як і у совку ((
14.05.2026 16:08 Ответить
14.05.2026 23:57 Ответить
По фото схожий. Чутливе питання це прямі докази. Як це зараз все працює?
14.05.2026 13:37 Ответить
ЛюбітьЄль рузгАвА ізика?
14.05.2026 13:40 Ответить
Ну то реально так. ВИ бачили як вона поводиться?
14.05.2026 14:01 Ответить
Яке це особисте твердження зараз відношення має до слідства? Тільки зайвий раз вказує хто насправді хворий.
14.05.2026 13:50 Ответить
Фаріонша і була хворою мерзотою. Інакше я те що кидало тексти дітям в садочку назвати не можу. А тепер з нею бозя нехай вирішую. ІІ до нього доставлено
14.05.2026 14:13 Ответить
Типова малоросійська меншовартість -- згадувати окремі одиничні випадки, коли нікчемно поводилися з російськомовними. При тому як норму сприймати чисельне багатовікове приниження україномовних в Україні.
14.05.2026 14:48 Ответить
а навіщо ви прикриваєте його злочин вояками ЗСУ ??? те що громадянин України за 35 років існування країни не вивчив, не послуговується українською мовою, а "разгаваріваєт" на апсолютно штучному, апсолютно дибільному недо-язіке мацковіцькому, це не його перевага, а недолік і він не звільняє від обов'язку захисту України від рашистів, нащадків червонодупих комуно-нацистів окупантів України, країн совка та усього сходу Європи !!!
любителям язіка, рпц, кацапо-совка і "руцкого міра" в Україні я вже писав: збираєте ватагу тисяч 100 мінімум, а краще мільйон і вперед на кордон з па-Рашею та/або бульбофюрією !!! за одно можете взяти з собою мацковіцьких фсб попів з хоругвами, євангілями, хрестами, іконами !!!
кожен хто в Криму, на Донбасі, іншій території України хотів жити в рф, сповідувати "руцкіймір", святкувати червонодупі ріпоїдо-совкові, комуно-нацистькі окупаційні "праздінікі" типу "9, 1-2мая", "8марта" мав спакувати чумадани і 3,14здувати до кордону на балота мацковії !!! Крим, Донбас це Україна !!!
14.05.2026 14:11 Ответить
Та придавіть вже цю гниду, щоб декілька днів кров'ю посрав і здох.
14.05.2026 13:39 Ответить
Я на 90% впевнений, що то він. Тільки не треба тут порівнювати з вбивством Шеремета, що як сову на глобус натягують російські політтехнологи...
14.05.2026 13:58 Ответить
докази є? покажи докази суду.
14.05.2026 14:01 Ответить
Та вам як тому Лаврову в ООН хоч в глаза сци...
14.05.2026 14:39 Ответить
дай докази, і все.

суд вже 2 роки справу затягує, чому? бо їм як і лаврову в оон хоч в глаза сци?
14.05.2026 14:44 Ответить
Вам треба пояснювати, що таке "суд в Україні?
14.05.2026 14:55 Ответить
Прям всьої? Так і заявив?
14.05.2026 15:13 Ответить
мені треба пояснити, хто ти такий? втікачик, який каже що суд не той? що той хлопець вбивця?

а що там в англії? там теж так судять, як ти? призначають винних без доказів?
ти докази так і не показав - тому засохни там, в англії.
14.05.2026 15:06 Ответить
Мені достатньо хоча б переписки в його смартфоні.
14.05.2026 15:16 Ответить
а нормальним людям недостатньо. то точно він писав?
бо двох сбушніків пару років назад закрили, за те, що вони якраз підробили переписку і звинуватили митника в зраді.
14.05.2026 15:19 Ответить
Не знаю як зараз але тоді про підроблену переписку ніхто не заявляв і сумнівів вона не викликала. А він реально вів себе зухвало, наче пишався виконаною справою. Потім російскім агентам дали вказівку пояснити йому як треба себе вести, щоб максимально внести розкол в суспільство...
14.05.2026 15:26 Ответить
а ти що передивився всі відео судових засідань, що таке стверджуєш, що ніхто не заявляв?
14.05.2026 15:29 Ответить
Я ж написав -- Не знаю як зараз але тоді про підроблену переписку ніхто не заявляв і сумнівів вона не викликала. А він реально вів себе зухвало, наче пишався виконаною справою.
14.05.2026 15:34 Ответить
ти теж себе зухвало ведеш, ти Кеннеді вбив.
14.05.2026 15:35 Ответить
Швидко в тебе аргументи закінчились.
14.05.2026 15:42 Ответить
я тобі твій аргумент написав, а тобі це вже не аргумент? ох і крінж
14.05.2026 15:43 Ответить
Самий час вимкнути дурня.
14.05.2026 15:47 Ответить
вимкни. і давай докази.
14.05.2026 15:50 Ответить
Та тобі навіть на детальній відеозйомці замість "він" буде "людина схожа на нього".
А за таким принципом можна звільнити понад 90% засуджених...
14.05.2026 15:58 Ответить
покажи відео.
14.05.2026 16:00 Ответить
Аж пишу, навіть якби було детальне відео, тобі б замість "він" буде "людина схожа на нього".
А про те , що є годі й казати...
14.05.2026 16:06 Ответить
в тебе нема доказів, але ти кажеш що людина винна. ти взагалі адекватний?
14.05.2026 16:12 Ответить
Що для тебе взагалі доказ, щоб не виникало питань?
14.05.2026 16:16 Ответить
будь який фактичний доказ підійде.

те, що хтось десь борзо себе вів - для мене не доказ.

а відео - це доказ, відбитки пальців зі зброї - теж доказ, покази свідків - доказ.

чекаю доказів. і суд чекає вже два роки.
14.05.2026 16:23 Ответить
Він не настільки тупий, щоб лишати відбитки. Ну а показі свідків це взагалі смішно, особливо на фоні того, що ти писав раніше...
14.05.2026 16:31 Ответить
свідки його не впізнали. зброї нема.
і ти не надав жодного доказу. не позорься, втікачику
14.05.2026 17:39 Ответить
ну а я вот на стільки ж, шо нє. Ну по на початку розслідування все виглядало як факти притягнуті за вуха. Тепер з"являюся більш переконливі. І то дивно
14.05.2026 14:04 Ответить
Що зараз з'явилось більш переконливе, що нє?
14.05.2026 14:37 Ответить
Ну давай ти порівняй з чимось , наприклад , з тим як у США міграційна служба ні за що людей постріляла .
14.05.2026 14:22 Ответить
за убивство видатної українки пані Ірини Фаріон яка захищала права українців жити в своїй Богом даній країні так як вони хочуть - з українськими мовою, літературою, культурою, традиціями, історією, Церквою, Героями, без усього мацковіцького окупаційного лайна, біо-непотребу що окупувало країну за останні 100-500 років !!!
14.05.2026 14:15 Ответить
Фаріон далеко не краща особа була, і не може бути прикладом до наслідування. Хамське відношення до захисників. Людину судять за вбивство людини, а не мовнознаця.
14.05.2026 14:21 Ответить
"що кому а курці просо" - казала колись давно моя вчителька математики !!! як би усі з 1991 року депутати ВР, оласних рад і тд.тп. були такі як мбула пані Ірина Фаріон то Україна була б Донбасом і Кримом, і війни б не було !!! українізацію, при чому жорстку і безкомпромісну треба було починати з Криму та Донбасу, наслідуючи досвід країн Балтії також колись окупованих червонодурпим, ріпоїдо-совковим комуно-нацистцьким лайно, біонепотребом !!!
14.05.2026 14:26 Ответить
У чому її винятковість , розкажи без патетики ? Вона українську мову винайшла , чи може відродила ?
14.05.2026 14:23 Ответить
вже в тому що кошмарила прокацапське лайно, нащадків червоножопих комуно-нацистів, окупантів України, типу ялинковича. азірава і решти 3,14здобратію за не знання державної мови, яку вони були зобов'язані знати згідно закону, або залишити посади !!!
14.05.2026 14:30 Ответить
"вже в тому що кошмарила прокацапське лайно" .... це тоді як у членкині кпсс вступила ?
14.05.2026 16:09 Ответить
За те шо людину вбив. Злодіїв я не ловив, а 40 років чесно пропрацював на підприємстві.
14.05.2026 14:27 Ответить
От читаю.Стрільця бачили сусіди.Тобто кілька людей бачили як "стрілець" стріляв.Нижче пишуть що стріляв "невідомий".А Зінченко затриманий і в СІЗО.Якщо "невідомий",значить свідки не можуть пізнати в Зінченкові стрільця.Тоді чого хлопця маринують?А я поясню.Відпустити не можуть бо прибіжать активісти-націоналісти і той шум нікому не потрібен.Засудити теж не можуть,бо тоді відкрита дорога до апеляцій,а при таких розкладах і доказах його виправдають однозначно,а ЄСПЛ наших активістів вже точно мав в задниці...От і тягнеться ця історія,поки всім не надоїсть...
14.05.2026 13:56 Ответить
вам не приходила в голову те що родичі цього кацапського лайна з Дніпра могли тупо підкупитити та/або залякати свідків ???
14.05.2026 14:28 Ответить
14.05.2026 13:59 Ответить
Так, Сірий Котику, все вірно.
14.05.2026 14:23 Ответить
Два роки йде слідство. Ріфмайстер 2.
