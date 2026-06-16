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Адвокат Криворучко продолжит защищать обвиняемого в убийстве Фарион: деятельность возобновлена
Адвокату Ларисе Криворучко, защищающей обвиняемого в убийстве Ирины Фарион, восстановили право на занятие адвокатской деятельностью.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мне незаконно приостановили адвокатскую деятельность. Я подала иск, обжаловала это незаконное решение в суде. Подала заявление об обеспечении иска, и суд его удовлетворил.
Постановление суда вынесено, постановление направлено в суд", - пояснила она.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что адвокату Ларисе Криворучко, которая защищает обвиняемого в убийстве лингвиста Ирины Фарион, приостановили право на занятие адвокатской деятельностью из-за нарушения адвокатской этики.
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руслан #614535
показать весь комментарий16.06.2026 11:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ола жмуд
показать весь комментарий16.06.2026 11:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Olena Teslenko
показать весь комментарий16.06.2026 12:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksander Khomenko
показать весь комментарий16.06.2026 12:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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