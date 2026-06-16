Адвокат Криворучко продолжит защищать обвиняемого в убийстве Фарион: деятельность возобновлена

Адвокату Ларисе Криворучко, защищающей обвиняемого в убийстве Ирины Фарион, восстановили право на занятие адвокатской деятельностью.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мне незаконно приостановили адвокатскую деятельность. Я подала иск, обжаловала это незаконное решение в суде. Подала заявление об обеспечении иска, и суд его удовлетворил.

Постановление суда вынесено, постановление направлено в суд", - пояснила она.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что адвокату Ларисе Криворучко, которая защищает обвиняемого в убийстве лингвиста Ирины Фарион, приостановили право на занятие адвокатской деятельностью из-за нарушения адвокатской этики.

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