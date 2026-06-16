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Адвокатка Криворучко продовжить захищати обвинуваченого у вбивстві Фаріон: діяльність поновили. ВIДЕО
Адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон, поновили право на зайняття адвокатською діяльністю.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Мені незаконно зупинили адвокатську діяльність. Я подала позов, оскаржила це незаконне рішення до суду. Подала заяву про забезпечення позову і суд задовільнив.
Ухвалу суду винесено, ухвалу направлено в суд", - пояснила вона.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики.
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руслан #614535
показати весь коментар16.06.2026 11:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ола жмуд
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