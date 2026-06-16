Адвокатка Криворучко продовжить захищати обвинуваченого у вбивстві Фаріон: діяльність поновили. ВIДЕО

Адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон, поновили право на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мені незаконно зупинили адвокатську діяльність. Я подала позов, оскаржила це незаконне рішення до суду. Подала заяву про забезпечення позову і суд задовільнив.

Ухвалу суду винесено, ухвалу направлено в суд", - пояснила вона.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики.

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