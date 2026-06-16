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Вбивство Фаріон: адвокатка Зінченка втретє заявила суду про відвід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Швеченківському райсуді Львова триває засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Адвокатка обвинуваченого Зінченка Лариса Криворучко втретє заявила суду про відвід.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Суд над Зінченком у справі про вбивство Фаріон

Цього разу через те, що суд, нібито, не перевірив повноваження попередніх адвокатів Зінченка, які захищали його із зупиненими адвокатським свідоцтвом. Таким чином, мовляв, Зінченко був позбавлений права на якісний захист.

Суд над Зінченком у справі про вбивство Фаріон

Адвокатка родини Ірини Фаріон Наталія Романик заявила, що це відповідальньсть адвокатів, які здійснювали свою діяльність із порушенням. А суд не зобовʼязаний перевіряти повноваження адвоката кожного засідання.

Суд над Зінченком у справі про вбивство Фаріон

Суд пішов до нарадчої кімнати, під час цього між адвокаткою родини Фаріон та захисницею Зінченка виникла перепалка.

Суд відмовив у відводі та оголосив перерву.

Читайте: Рада не підтримала звернення щодо присвоєння Фаріон звання Героя України

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики.

Згодом вона оскаржила це рішення в суді та їй поновили право на зайняття адвокатською діяльністю

Читайте: Донька Фаріон: Обвинувачений Зінченко спочатку поводився зверхньо, а зараз намагається створити образ невинного

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

Також читайте: Вбивства Парубія та Фаріон між собою не пов’язані, - керівник ГСУ СБУ Швець

Автор: 

адвокат (965) суд (11939) Фаріон Ірина (130)
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Топ коментарі
+6
Ця хабалка - це сором для Дніпра!
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16.06.2026 12:43 Відповісти
+5
Що спільного має цей цирк з правосуддям?
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16.06.2026 12:42 Відповісти
+5
Кацапська локальна спецоперація. Адвокатку якщо якісно за сраку взяти, то знайдуться і лапті і кокошник
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16.06.2026 12:45 Відповісти
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Що спільного має цей цирк з правосуддям?
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16.06.2026 12:42 Відповісти
Ця хабалка - це сором для Дніпра!
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16.06.2026 12:43 Відповісти
Кацапська локальна спецоперація. Адвокатку якщо якісно за сраку взяти, то знайдуться і лапті і кокошник
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16.06.2026 12:45 Відповісти
вони спотворюют саму ідею правосуддя. дивлюсь на цю самовпевнену пику підсудного і розумію що подібні вбивства будут повторюватись бо переляк від скоеного відсутній
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16.06.2026 12:45 Відповісти
яке самовдоволене ібало підсудного
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16.06.2026 12:46 Відповісти
Є версія,що вбило фсб із помсти за доньку Дугіна і майстерно спланувало маскування цього вбиства. Акт виконував професійний кілер а Зінченко міг бути втягнутий лише,як елемент маскування без його відома.
Сама Криворучко-адвокат,доктор юридичних наук,відмінно розуміється на юридичному полі,нещадно бє на порушеннях судів,які звикли вести засідання на "автоматі" .
Якщо Зінченко непричетний до вбивства,вона неодмінно добється його звільнення,а корумповану систему силових відомств і судочинства виведе на чисту воду на цьому процесі і тому саме її намагалися позбавити ліцензії на адвокатську діяльність.
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16.06.2026 12:50 Відповісти
Не фантазуйте, то для кацапів занадто складно.
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16.06.2026 12:53 Відповісти
у кого версія ? цю мадам,дважди відстраняли від адвокацької діяльності -ЗА ПІДРОБКУ ДОКУМЕНТІВ ? нагла хабалка,крапка !
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16.06.2026 13:05 Відповісти
Для зелених зовсім просто: не дуже перейматись,підхопити підкинуту наживку,провести прес-конференцію,а прокурори і суди вже мають виходити з цього і як результат: саме більше,на що спроможні-кожні два місяці продовження в сізо.
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16.06.2026 13:05 Відповісти
Есть версия что Фарион как и Тягнибок и Корчинский работали на ФСБ с целью внушить ужас россиянам для оправдания агрессии.
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16.06.2026 13:22 Відповісти
Відводами свідомо затягує справу, зловживаючи процесуальними правами.
Бо за кожне засідання отримує гонорар від джерел походженням з пітьми.
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16.06.2026 13:01 Відповісти
та пошліть вже цю ша...аву на..уй
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16.06.2026 13:09 Відповісти
вбивцю Фаріон на довічне!!! скільки можна розмазувати по морді шмарклі? чи це все за ради гнилого шоу?
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16.06.2026 13:14 Відповісти
Да сексотка она была. Ее цель была закошмарить россиян " укронацизмом" и разделить Украину.
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16.06.2026 13:23 Відповісти
тебе давно лікарі обстежували? чи ти забуваєш ліки приймати?
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16.06.2026 13:26 Відповісти
 
 