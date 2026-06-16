Вбивство Фаріон: адвокатка Зінченка втретє заявила суду про відвід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Швеченківському райсуді Львова триває засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Адвокатка обвинуваченого Зінченка Лариса Криворучко втретє заявила суду про відвід.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Цього разу через те, що суд, нібито, не перевірив повноваження попередніх адвокатів Зінченка, які захищали його із зупиненими адвокатським свідоцтвом. Таким чином, мовляв, Зінченко був позбавлений права на якісний захист.

Адвокатка родини Ірини Фаріон Наталія Романик заявила, що це відповідальньсть адвокатів, які здійснювали свою діяльність із порушенням. А суд не зобовʼязаний перевіряти повноваження адвоката кожного засідання.

Суд пішов до нарадчої кімнати, під час цього між адвокаткою родини Фаріон та захисницею Зінченка виникла перепалка.

Суд відмовив у відводі та оголосив перерву.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики.

Згодом вона оскаржила це рішення в суді та їй поновили право на зайняття адвокатською діяльністю

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

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