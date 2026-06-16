Убивство Фаріон: обвинуваченому Зінченку продовжили запобіжний захід до 15 серпня

Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Згідно з рішенням суду, строк дії тримання під вартою продовжили до 15 серпня 2026 року.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики.

Згодом вона оскаржила це рішення в суді та їй поновили право на зайняття адвокатською діяльністю.

Відомо, що адвокатка Зінченка втретє заявила суду про відвід, проте це клопотання було відхилено.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

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