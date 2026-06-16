УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11521 відвідувач онлайн
Новини Вбивство Фаріон
647 11

Убивство Фаріон: обвинуваченому Зінченку продовжили запобіжний захід до 15 серпня

Справа Фаріон: Зінченку знову продовжили запобіжний захід

Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Згідно з рішенням суду, строк дії тримання під вартою продовжили до 15 серпня 2026 року.

Читайте: Донька Фаріон: Обвинувачений Зінченко спочатку поводився зверхньо, а зараз намагається створити образ невинного

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що адвокатці Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики.

Згодом вона оскаржила це рішення в суді та їй поновили право на зайняття адвокатською діяльністю.

Відомо, що адвокатка Зінченка втретє заявила суду про відвід, проте це клопотання було відхилено.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

Читайте: Львівська облрада просить Зеленського присвоїти звання Героя України Фаріон і Парубію

Автор: 

Львів (3288) суд (11939) Фаріон Ірина (130) запобіжний захід (677) Львівська область (2799) Львівський район (277)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
скільки можна ??? немає сил вже дивитись на те зухвале ,,,,лице того покидька
показати весь коментар
16.06.2026 16:20 Відповісти
+2
не можешь смотреть..ляж))) или с Илоном Маском на Марс полети))
показати весь коментар
16.06.2026 16:50 Відповісти
+2
Лінія накатана: кожні два місяці продовження в сізо,не він перший і останній.
Коли приймуть закон про кримінальну відповідальність "про два місяці в сізо",тоді прокурори і судді не будуть так легко кидати громадян на "два місяці безстроково" за решітку.
показати весь коментар
16.06.2026 18:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скільки можна ??? немає сил вже дивитись на те зухвале ,,,,лице того покидька
показати весь коментар
16.06.2026 16:20 Відповісти
не можешь смотреть..ляж))) или с Илоном Маском на Марс полети))
показати весь коментар
16.06.2026 16:50 Відповісти
Ну ось і сарана прилетіла...
показати весь коментар
16.06.2026 17:05 Відповісти
не твоє свинособаче діло кацапський пдрс
показати весь коментар
16.06.2026 18:07 Відповісти
Лінія накатана: кожні два місяці продовження в сізо,не він перший і останній.
Коли приймуть закон про кримінальну відповідальність "про два місяці в сізо",тоді прокурори і судді не будуть так легко кидати громадян на "два місяці безстроково" за решітку.
показати весь коментар
16.06.2026 18:02 Відповісти
Виглядає на навмисне затягування процесу,
пані Ірини - вічная пам'ять.
показати весь коментар
16.06.2026 18:21 Відповісти
В надіі що зізнається сам , бо ніяких доказів його причетності нема.
показати весь коментар
16.06.2026 18:25 Відповісти
Зараз тебе прихильники комуністки-кар'єристки заклюють .
показати весь коментар
16.06.2026 18:36 Відповісти
"Виглядає на навмисне затягування процесу " ... Воно то виглядає , питання тільки у тому кому це потрібно - тому хто і так сидить , а "Надін" закон вже не діє , чи тим хто його цапом-відбувайлом призначив ?
показати весь коментар
16.06.2026 18:39 Відповісти
 
 