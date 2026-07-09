Украина вернула из депортации и оккупации 2368 детей, еще более 20 тысяч остаются в РФ

Украине удалось вернуть 2368 детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила после начала полномасштабной войны. В то же время в государственном реестре до сих пор числятся более 20,6 тыс. детей, которых считают незаконно вывезенными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции "Возвращение похищенных украинских детей" заявили представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по правам ребенка Оксана Червякова и юрист ОО "Региональный центр прав человека" Екатерина Рашевская.

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По словам Червяковой, в последнее время количество детей и молодежи, возвращающихся в Украину, заметно возросло.

"В июне-июле возвращается очень много молодежи, то есть детей или молодых людей, которые сознательно выбирают Украину, которые помнят Украину, которые даже дождались своего 18-летия, чтобы самостоятельно пересечь границу. И если раньше мы говорили об единицах, то сейчас за неделю вернулось более 10 детей", — отметила она.

По её словам, этому способствуют вступительная кампания и государственные программы поддержки, реабилитации и финансовой помощи, о которых всё больше узнают украинские дети, находящиеся за пределами страны или на оккупированных территориях.

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Екатерина Рашевская сообщила, что по состоянию на 9 июля в реестре Министерства юстиции Украины числятся 20 610 детей, которых считают незаконно депортированными или принудительно перемещенными Россией.

По ее данным, 2368 детей уже удалось вернуть, в том числе более 500 — только с начала 2026 года.

Помимо возвращения детей, Украина продолжает документировать преступления, связанные с их депортацией и принудительной русификацией.

По словам Рашевской, 25 человек уже получили подозрения в причастности к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей. Кроме того, правоохранительные органы расследуют 581 уголовное дело по фактам индоктринации украинских детей и еще 28 дел, касающихся их милитаризации.

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