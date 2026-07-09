Україна повернула з депортації та окупації 2368 дітей, ще понад 20 тисяч залишаються в РФ

Україні вдалося повернути 2368 дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила після початку повномасштабної війни. Водночас у державному реєстрі досі перебувають понад 20,6 тис. дітей, яких вважають незаконно вивезеними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції "Повернення викрадених українських дітей" заявили представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з прав дитини Оксана Червякова та юристка ГО "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська.

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За словами Червякової, останнім часом кількість дітей і молоді, які повертаються до України, помітно зросла.

"За червень-липень повертається дуже багато молоді, тобто діти або молодь, які обирають свідомо Україну, які пам'ятають Україну, які навіть дочекалися свого 18-річчя для того, щоб самостійно перетнути кордон. І якщо раніше ми говорили про одиниці, зараз за тиждень більше 10 дітей повернулося", – зазначила вона.

За її словами, цьому сприяють вступна кампанія та державні програми підтримки, реабілітації й фінансової допомоги, про які дедалі більше знають українські діти, що перебувають за межами країни або на окупованих територіях.

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Катерина Рашевська повідомила, що станом на 9 липня у реєстрі Міністерства юстиції України перебувають 20 610 дітей, яких вважають незаконно депортованими або примусово переміщеними Росією.

За її даними, 2368 дітей уже вдалося повернути, зокрема понад 500 – лише від початку 2026 року.

Крім повернення дітей, Україна продовжує документувати злочини, пов'язані з їхньою депортацією та примусовою русифікацією.

За словами Рашевської, 25 осіб уже отримали підозри у причетності до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей. Крім того, правоохоронці розслідують 581 кримінальне провадження за фактами індоктринації українських дітей і ще 28 проваджень щодо їхньої мілітаризації.

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