Примерно 5300 ракет и дронов перехватила ПВО в июне, это почти 90%, — Минобороны

Украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень перехвата воздушных целей — около 90 %.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, по данным ежедневных сводок Воздушных сил ВСУ, во время массированных атак в июне 2026 года противник применил почти 6000 дронов и ракет по сравнению с более чем 8300 в мае.

Работа ПВО в июне

В течение июня украинская ПВО перехватила почти 5300 средств воздушного нападения.

В частности, было сбито 90% беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и т. п., баллистических ракет — 40%, ракет других типов — 89,4%.

Общий уровень перехвата воздушных целей во время массированных вражеских ударов составляет 89%.

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Крупнейшие атаки июня

В ночь на 2 июня в ходе многочасовой атаки враг применил 8 противокорабельных ракет "Циркон", 33 баллистические ракеты "Искандер-М", 32 ракеты Х-101 и "Калибр", а также более 650 ударных дронов.

Враг пытался максимально перегрузить ПВО, украинские силы отработали с высокой эффективностью – было сбито 92% БПЛА и 90% крылатых ракет. Из наиболее сложных для перехвата целей – баллистических ракет – было сбито 11 из 41 единицы.

Примерно такой же по масштабу стала вражеская атака в ночь на 15 июня: было применено 6 противокорабельных ракет "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М", 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 611 ударных дронов.

Несмотря на сложность массированного воздушного нападения, удалось перехватить половину баллистических ракет, 95% дронов и все запущенные по Украине крылатые ракеты.

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Балистические ракеты

В Минобороны подчеркивают, что баллистические ракеты остаются самой большой угрозой. Их перехват требует современных систем противоракетной обороны типа Patriot, которых в мире ограниченное количество. Украина вместе с международными партнерами системно работает над расширением возможностей ПВО — от получения новых систем и ракет-перехватчиков до развития других элементов эшелонированной защиты.